Στην Ουάσινγκτον απελευθερώνουν 600.000 κουνούπια για να μειώσουν τον πληθυσμό τους

Μια πρωτοποριακή μέθοδος για την καταπολέμηση των κουνουπιών εφαρμόζεται στην Ουάσινγκτον, όπου οι αρχές αποφάσισαν να απελευθερώσουν 600.000 κουνούπια, αντί να χρησιμοποιήσουν χημικά εντομοκτόνα. Η επιλογή αυτή βασίζεται σε προηγμένη βιοτεχνολογία και στοχεύει στη φυσική μείωση του πληθυσμού των εντόμων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα απελευθερωθούν περίπου 600.000 αρσενικά κουνούπια, τα οποία φέρουν το φυσικό βακτήριο Wolbachia. Αυτή η μέθοδος, γνωστή ως βιολογικός έλεγχος, εκμεταλλεύεται την αναπαραγωγική διαδικασία των κουνουπιών για να περιορίσει τον πληθυσμό τους.

Ασφαλή για τους ανθρώπους κουνούπια

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από την εταιρεία Bee Safe Mosquito Control, με έδρα το Μέριλαντ, και περιλαμβάνει τη σταδιακή απελευθέρωση των αρσενικών κουνουπιών έως τον Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, καθώς μόνο τα θηλυκά χρειάζονται αίμα για την ανάπτυξη των αυγών τους. Τα αρσενικά συμμετέχουν μόνο στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Όταν τα αρσενικά κουνούπια με Wolbachia ζευγαρώσουν με θηλυκά του ίδιου είδους, τα αυγά που παράγονται δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Έτσι, κάθε νέος κύκλος αναπαραγωγής οδηγεί σε σταδιακή μείωση του πληθυσμού, όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Bee Safe Mosquito Control, Τοντ Μοντγκόμερι.

Στόχος το ασιατικό κουνούπι τίγρης

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει κυρίως στο ασιατικό κουνούπι τίγρης (Asian Tiger mosquito), ένα επιθετικό είδος που έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό το κουνούπι είναι επικίνδυνο, καθώς μπορεί να μεταφέρει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Ζίκα, η τσικουνγκούνια και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας.

Οφέλη της τεχνολογίας Wolbachia

Οι υποστηρικτές της μεθόδου τονίζουν ότι η τεχνολογία Wolbachia προσφέρει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση σε σχέση με τη μαζική χρήση χημικών εντομοκτόνων. Η δράση της περιορίζεται στα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών, μειώνοντας τις πιθανές επιπτώσεις σε άλλα έντομα και στο φυσικό οικοσύστημα.

Η τεχνολογία αυτή δεν είναι νέα, καθώς έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη και κράτη της Νότιας Αμερικής, με στόχο τον περιορισμό ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια. Το ενδιαφέρον για τέτοιες λύσεις αυξάνεται, ειδικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, που ευνοεί την εξάπλωση των κουνουπιών.

Συνεργασία με μεγάλες εταιρείες

Η προοπτική της συγκεκριμένης τεχνολογίας έχει προσελκύσει και μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους. Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, έχει ήδη ξεκινήσει την απελευθέρωση δεκάδων εκατομμυρίων κουνουπιών με Wolbachia σε περιοχές όπως η Καλιφόρνια και η Φλόριντα. Τα κουνούπια που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα της Ουάσινγκτον προέρχονται από τη βιοτεχνολογική εταιρεία MosquitoMate, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την εφαρμογή της μεθόδου στις ΗΠΑ.

Σταδιακή μείωση και συνδυασμός με άλλες πρακτικές

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τεχνολογία δεν θα οδηγήσει σε άμεση εξαφάνιση των κουνουπιών. Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στη σταδιακή μείωση των πληθυσμών μέσω πολλαπλών κύκλων αναπαραγωγής. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές διαχείρισης, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό των κουνουπιών και των ασθενειών που μεταδίδουν.