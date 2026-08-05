Σπάνια αστρονομικά φαινόμενα θα συμβούν στις 12 Αυγούστου: Τι να περιμένουμε

Η Τετάρτη 12 Αυγούστου αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα από αστρονομικής άποψης, καθώς θα συμβούν τρία σπάνια φαινόμενα μέσα σε 24 ώρες, κάτι που δεν παρατηρείται συχνά.

Πρώτο και σημαντικότερο, αναμένεται η ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία, σύμφωνα με τη NASA, θα διασχίσει περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η βόρεια Ρωσία, ο Ατλαντικός Ωκεανός, η Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Μερική έκλειψη Ηλίου και άλλες εκπλήξεις

Στην ίδια ημέρα, πολλές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μερική έκλειψη Ηλίου. Μεταξύ αυτών είναι τμήματα των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών (από την Αλάσκα έως τη Βόρεια Καρολίνα), η πλειονότητα του Καναδά, μεγάλο τμήμα της Ευρώπης και η βορειοδυτική Αφρική.

Για τους κατοίκους που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της διαδρομής της έκλειψης, ο Ήλιος θα δύσει ενώ η έκλειψη θα είναι ακόμη σε εξέλιξη, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα, όπου ο Ήλιος θα χάνεται στον ορίζοντα μερικώς καλυμμένος από τη Σελήνη.

Ευθυγράμμιση πλανητών και βροχή διαττόντων

Επιπλέον, λίγο πριν την ανατολή του Ήλιου, οι πλανήτες Δίας, Ερμής, Άρης, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα σχηματίσουν μια εντυπωσιακή «παρέλαση» στον πρωινό ουρανό, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στους παρατηρητές.

Επίσης, θα κορυφωθεί η ετήσια βροχή μετεώρων των Περσείδων, με δεκάδες φωτεινούς διάττοντες να διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό, εφόσον οι καιρικές συνθήκες και η φωτορύπανση το επιτρέψουν.

Διαψεύδοντας τις θεωρίες συνωμοσίας

Ωστόσο, κυκλοφορούν και αναληθείς θεωρίες σχετικά με την ημέρα αυτή. Μια από αυτές, που διαδόθηκε μέσω TikTok και Instagram, υποστήριξε ότι η NASA είχε προειδοποιήσει για απώλεια βαρύτητας στη Γη για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία επιστημονική βάση, καθώς σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, η βαρύτητα δεν μπορεί να «απενεργοποιηθεί» στιγμιαία. Η NASA έχει κατηγορηματικά διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους παραπληροφόρηση που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα.