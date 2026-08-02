Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, επισημαίνει την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των μεγάλων πυρκαγιών, τονίζοντας ότι τα ακραία πύρινα μέτωπα γίνονται πλέον ο κανόνας. Ο Λέκκας υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός των ακραίων καιρικών φαινομένων με τα χαρακτηριστικά του εδάφους δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ», που δυσχεραίνει την κατάσβεση.

«Υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο συντίθεται από παράγοντες που είναι όλοι αρνητικοί. Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό αφαιρεί τουλάχιστον το 50% των δυνατοτήτων που έχουμε για την αντιμετώπισή της», δήλωσε. Ο Λέκκας εξήγησε ότι οι θυελλώδεις άνεμοι και οι συνθήκες που αναπτύσσονται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Δυσκολίες στο πεδίο

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι η παρέμβαση στις πυρκαγιές είναι σχεδόν αδύνατη όταν οι άνεμοι φτάνουν σε τέτοιες ταχύτητες. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ένταση του ανέμου ούτε στα θερμοδυναμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα στην πυρκαγιά. Τα φαινόμενα αυτά γιγαντώνουν τις φλόγες και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα», σημείωσε. Επίσης, επισήμανε ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι φαίνεται στις τηλεοπτικές εικόνες.

«Όσα βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνονται ίσως εύκολα, όμως στο πεδίο οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Οι άνθρωποι που επιχειρούν αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις όχι για μία ή δύο ώρες, αλλά για τρεις και τέσσερις ημέρες συνεχώς», ανέφερε.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και Δυτική Αττική

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη δυτική Αττική, ο Λέκκας επισήμανε ότι η φωτιά αναπτύσσεται σε μια ιδιαίτερη γεωλογική ενότητα, γεγονός που επηρεάζει την εξάπλωσή της. «Η φωτιά αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο τεκτονικό τεμάχιο, το οποίο οριοθετείται από μεγάλα ρήγματα της περιοχής», σημείωσε.

Η σημασία της πρόληψης

Ο Λέκκας τόνισε ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. «Πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι καταστάσεις αποτελούν πλέον τον κανόνα. Όταν επικρατούν άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 120 και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, δεν υπάρχει τρόπος να οριοθετηθεί εύκολα μια πυρκαγιά», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι παρά την ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων, η αποτελεσματική πρόληψη παραμένει η μόνη ουσιαστική απάντηση απέναντι στα ολοένα συχνότερα ακραία φαινόμενα. «Το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Διαθέτουμε περισσότερα επίγεια και εναέρια μέσα, όμως όταν ξεσπούν δεκάδες πυρκαγιές ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις διασπώνται», είπε.