Πόσα δέντρα υπάρχουν στη Γη και πού βρίσκονται τα περισσότερα: Εντυπωσιακά ευρήματα

α δέντρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πλανήτη μας, αλλά πόσα υπάρχουν συνολικά; Αν και η καταμέτρηση τους φαίνεται δύσκολη, επιστήμονες έχουν καταφέρει να δώσουν μια αξιόπιστη απάντηση, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, τεχνητή νοημοσύνη και εκατοντάδες χιλιάδες επιτόπιες μετρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: εκτιμάται ότι στη Γη υπάρχουν περίπου 3,04 τρισεκατομμύρια δέντρα, δηλαδή περίπου 390 δέντρα για κάθε άνθρωπο που ζει σήμερα.

Η μεθοδολογία υπολογισμού

Για πολλά χρόνια, οι εκτιμήσεις παρέμεναν γύρω από τα 400 δισεκατομμύρια δέντρα, καθώς βασίζονταν κυρίως σε δορυφορικές εικόνες που κατέγραφαν δασικές εκτάσεις, χωρίς να υπολογίζουν την πραγματική πυκνότητα της βλάστησης. Η κατάσταση άλλαξε το 2015, όταν μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον οικολόγο Thomas Crowther, ανέπτυξε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη πυκνότητας δέντρων. Αυτή η έρευνα συνδύασε δορυφορικά δεδομένα με πάνω από 400.000 επιτόπιες μετρήσεις από σχεδόν όλες τις ηπείρους, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση μέχρι σήμερα.

Γεωγραφική κατανομή των δέντρων

Η μεγαλύτερη πυκνότητα δέντρων εντοπίζεται στα βόρεια κωνοφόρα δάση του Καναδά, της Αλάσκας, της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας, όπου το ψυχρό κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη πυκνών δασικών εκτάσεων. Αντίθετα, οι τροπικές και υποτροπικές περιοχές της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας φιλοξενούν τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό δέντρων, συγκεντρώνοντας πάνω από το 40% όλων των δέντρων της Γης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα του πλανήτη.

Ανησυχητικά ευρήματα για την δενδροκάλυψη

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό εύρημα της έρευνας δεν αφορά τον αριθμό των δέντρων που υπάρχουν σήμερα, αλλά εκείνων που έχουν χαθεί. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι από την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού έχει εξαφανιστεί περίπου το 46% της αρχικής δενδροκάλυψης του πλανήτη. Η γεωργία, η αστικοποίηση, η υλοτομία, οι εξορύξεις και η ανάπτυξη υποδομών έχουν αλλάξει ριζικά το φυσικό τοπίο. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δέντρα χάνονται, και αν και μέρος αυτών αντικαθίσταται μέσω φυσικής αναγέννησης και αναδασώσεων, η συνολική τάση παραμένει αρνητική, ιδιαίτερα στις τροπικές περιοχές με υψηλή βιοποικιλότητα.

Η σημασία των αναδασώσεων

Τα τελευταία χρόνια, οι καμπάνιες δενδροφύτευσης έχουν παρουσιαστεί ως μία από τις βασικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Ένα νεαρό δέντρο χρειάζεται πολλές δεκαετίες για να αποκτήσει τις δυνατότητες ενός ώριμου δάσους, ενώ πολλές αναδασώσεις βασίζονται σε μονοκαλλιέργειες ενός ή δύο ειδών. Αυτά τα δάση αποθηκεύουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, φιλοξενούν μικρότερη βιοποικιλότητα και είναι πιο ευάλωτα σε πυρκαγιές, ξηρασίες και ασθένειες. Γι' αυτό, οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία των υπαρχόντων ώριμων δασών είναι συχνά πιο αποτελεσματική από τη δημιουργία νέων φυτειών.

Χώρος για περισσότερα δέντρα;

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι αναδασώσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν. Μελέτες δείχνουν ότι η αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μόνο μέσω δενδροφυτεύσεων θα απαιτούσε εκτάσεις σχεδόν όσο η Βόρεια και η Κεντρική Αμερική, γεγονός που καθιστά αυτή την προσέγγιση πρακτικά αδύνατη. Αντίθετα, οι επιστήμονες προτείνουν την αποκατάσταση φυσικών δασών με γηγενή είδη και την προστασία των ώριμων οικοσυστημάτων που ήδη υπάρχουν.

Η εκτίμηση των 3,04 τρισεκατομμυρίων δέντρων αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιστημονική προσέγγιση μέχρι σήμερα, αν και δεν είναι στατική. Τα δάση μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς νέα δέντρα φυτρώνουν, άλλα πεθαίνουν ή κόβονται, και οι σύγχρονες δορυφορικές τεχνολογίες συνεχίζουν να βελτιώνουν την ακρίβεια των μετρήσεων.