Αλλαγές στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής: Το SETI εξερευνά παλαιά αρχεία του τηλεσκοπίου ALMA

Η Αναζήτηση Εξωγήινης Νοημοσύνης (SETI) εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς οι επιστήμονες εστιάζουν πλέον σε συχνότητες στενής ζώνης (90.642 και 93.151 GHz), απομακρύνοντας την προσοχή τους από την παραδοσιακή "οπή νερού" (1.42 - 1.66 GHz). Αυτή η αλλαγή στρατηγικής παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο Αστρονομίας (NAM) της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Μπέρμιγχαμ, με στόχο την ανακάλυψη σκόπιμων εξωγήινων εκπομπών.

Γιατί εγκαταλείπεται το "Water Hole"

Η ανάγκη για αναζήτηση εξωγήινων σημάτων σε υψηλότερες συχνότητες αποτελεί τον κύριο λόγο πίσω από αυτή τη στροφή. Οι ερευνητές επιδιώκουν να εντοπίσουν σκόπιμες εκπομπές ή ίχνη επικοινωνίας από τεχνολογικά προηγμένους πολιτισμούς. Στο παρελθόν, το SETI επικεντρωνόταν στο "water hole", μια ήσυχη περιοχή του κοσμικού θορύβου μεταξύ 1.42 και 1.66 GHz, επειδή οι συγκεκριμένες συχνότητες συνδέονται με τις φυσικές εκπομπές μικροκυμάτων των μορίων υδρογόνου και υδροξυλίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Louisa Mason, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, το φάσμα των χιλιοστομετρικών και υποχιλιοστομετρικών ραδιοκυμάτων παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητο. Η μετάβαση σε αυτά τα υψηλότερα μήκη κύματος προσφέρει νέες δυνατότητες για την ανίχνευση τεχνοϋπογραφών.

Ο ρόλος του τηλεσκοπίου ALMA

Για να υλοποιήσουν αυτή τη νέα στρατηγική, οι ερευνητές στράφηκαν στα δεδομένα του Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ενός από τα πιο προηγμένα τηλεσκόπια στον κόσμο, που βρίσκεται στη Χιλή. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα δεδομένα της "Ζώνης 3" του ALMA, με κύριες συχνότητες παρατήρησης τα 90.642 και 93.151 GHz. Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, επιτρέποντας την απομόνωση σημάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «τυχαία διαρροή» από εξωγήινες επικοινωνίες.

Stellar Bycatch: Ένα νέο εργαλείο στην αστρονομία

Η έννοια του "Stellar Bycatch" αναφέρεται στα δεδομένα που καταγράφει το ALMA από άλλα αστέρια κατά τη διάρκεια στοχευμένων παρατηρήσεων. Αυτή η μέθοδος αποδεικνύεται πολύτιμη, καθώς οι ερευνητές ανακαλύπτουν περισσότερα άστρα από όσα αρχικά υπολόγιζαν, μετατρέποντας τις ρουτίνες παρατηρήσεων σε στοχευμένες έρευνες SETI χωρίς επιπλέον κόστος χρόνου.

Συνεργασία με τον ESA και το Gaia

Η ερευνητική ομάδα συνδυάζει τα δεδομένα από τον ESA και το διαστημικό παρατηρητήριο Gaia, το οποίο έχει χαρτογραφήσει τις θέσεις και τις κινήσεις εκατομμυρίων αστέρων. Χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Γαλαξία της Besançon, οι επιστήμονες προσομοιώνουν τη δομή και την εξέλιξη του Γαλαξία, επιτρέποντας μια πιο στοχευμένη ανάλυση των περιοχών του Διαστήματος που έχουν ερευνηθεί.

Αν και δεν έχει εντοπιστεί κάποιο επιβεβαιωμένο εξωγήινο σήμα μέχρι στιγμής, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του SETI Institute παραμένουν αισιόδοξοι. Το σημαντικό επίτευγμα είναι η δημιουργία μιας νέας "περιμέτρου" αναζήτησης, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο συχνοτήτων για την ανακάλυψη τεχνοϋπογραφών.