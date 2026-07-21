Απίστευτο θαύμα της φύσης: Γεννήθηκαν τετράδυμα καριτσάκια με φυσιολογική σύλληψη 

Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση γέννησης σημειώθηκε στην Αυστραλία, όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο τέσσερα πανομοιότυπα κοριτσάκια, τα οποία προήλθαν από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μόλις 1 στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα βρέφη μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, κάτι που θεωρείται πρωτοφανές.

Τα τέσσερα κορίτσια, που ονομάστηκαν Έμιλι, Χάριετ, Αλέξα και Κάθριν, γεννήθηκαν με καισαρική τομή στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, καθώς η εγκυμοσύνη κρίθηκε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρει το BBC.

Η μητέρα και η έκπληξη της εγκυμοσύνης

Η μητέρα, Τζένιταρ Σάου Να’αμοάνα, και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, δεν είχαν προγραμματίσει να αποκτήσουν άλλο παιδί όταν συνέβη η σύλληψη. Η είδηση ότι περίμεναν τετράδυμα προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στο ζευγάρι από το Κουίνσλαντ, το οποίο ήδη έχει τέσσερα παιδιά ηλικίας από ενός έως δέκα ετών.

Η Τζένιταρ παρακολουθούνταν από μια πολυμελή ομάδα ειδικών στο Νοσοκομείο Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) από την 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της και εισήχθη για νοσηλεία στις 25 εβδομάδες.

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Ιατρική παρακολούθηση και προκλήσεις

Η δρ Αλέξα Μπένταλ, ειδικός στην εμβρυομητρική ιατρική και μαιευτήρας του RBWH, δήλωσε ότι η εγκυμοσύνη με μονοζυγωτικά τετράδυμα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Η Τζένιταρ διαχειρίστηκε την εγκυμοσύνη της με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επιπλοκή για εκείνη και τα μωρά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέσσερα υπέροχα νεογέννητα κορίτσια.

Η δρ Μπένταλ τόνισε ότι τα μονοζυγωτικά τετράδυμα εμφανίζονται κατά μέσο όρο μία φορά σε 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες, ενώ το γεγονός ότι μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο.

Γέννηση και υγειονομική κατάσταση

Η ιατρική ομάδα είχε στόχο να διατηρηθεί η εγκυμοσύνη έως τις 28 εβδομάδες, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που συνοδεύουν τις πολύδυμες κυήσεις. Η δρ Μπένταλ εξέφρασε την ικανοποίησή της που η εγκυμοσύνη έφτασε σε αυτό το στάδιο, σημειώνοντας ότι τα σπάνια τετράδυμα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU) του RBWH, όπου θα παραμείνουν μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σήμερα εξαιρετική και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους θεωρούνται θετικές.

Τα κορίτσια γεννήθηκαν στις 14 Ιουλίου, με ένα από αυτά να φέρει το όνομα της δρος Αλέξα Μπένταλ, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως όμορφος φόρος τιμής.

Έκκληση για βοήθεια

Μετά τη γέννηση των παιδιών, η Τζένιταρ δημιούργησε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, περιγράφοντας τα τέσσερα νεογέννητα ως τα «τέσσερα πολύτιμα θαύματά» της. Αν και η οικογένεια είναι ευγνώμονη για την ασφαλή γέννηση των παιδιών, η φροντίδα τεσσάρων νεογέννητων ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει προκλήσεις που δεν είχαν φανταστεί. Χρειάζονται επειγόντως ένα μεγαλύτερο βαν, βασικό βρεφικό εξοπλισμό και οικονομική βοήθεια για τα ιατρικά έξοδα και τις καθημερινές ανάγκες.

Μέχρι την Τρίτη, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων είχε φτάσει τα 70.000 δολάρια Αυστραλίας. Οι γονείς θα μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά τους και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, μέχρι τα βρέφη να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σπίτι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι φυσικές συλλήψεις τετραδύμων είναι πολύ σπάνιες, με την τελευταία γνωστή περίπτωση να σημειώθηκε τον Μάιο του 2024, όταν ένα ζευγάρι στη Λόθιαν της Σκωτίας απέκτησε επίσης τέσσερα πανομοιότυπα αγόρια.