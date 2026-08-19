konstantina.photos: Ένας Χρόνος «Φωτογραφικό Ημερολόγιο». Πώς η ματιά στον κόσμο αλλάζει μέσα από το Φακό

Από την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας του 2025 στο Σήμερα

Πέρυσι τέτοια μέρα, στις 19 Αυγούστου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, πήρα μια απόφαση: να ξεκινήσω ένα καθημερινό φωτογραφικό ημερολόγιο. Ο στόχος ήταν απλός — να ανεβάζω κάθε μέρα τη «Φωτογραφία της Ημέρας». Με ή χωρίς λόγια, με έντονα ή πιο ήσυχα συναισθήματα, αποτυπώνοντας εικόνες απλές, καθημερινές αλλά και μοναδικές.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, που καθιερώθηκε το 1991 για να τιμήσει την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνική της εικόνας, υπήρξε η αφορμή. Όμως η ουσία ήταν άλλη: μόνο όταν μοιράζεσαι τις δικές σου «εικόνες», μοιράζεσαι πραγματικά αυτά που νιώθεις και σκέφτεσαι.

Έτσι, η 1η ημέρα εκείνου του ταξιδιού ξεκίνησε με τη θάλασσα και τους στίχους του Κ. Π. Καβάφη:

«Οι περασμένοι έρωτες κρυφομιλούνε, αισθήματα λησμονημένα ξαναζούνε μες στων κυμάτων τον γλυκόν ανασασμό.»

— Κ. Π. Καβάφης, Φωνή απ’ την Θάλασσα

365 Ημέρες Παρατήρησης: Βλέποντας τον Κόσμο με Λεπτομέρεια

Σήμερα, συμπληρώνοντας έναν ολόκληρο χρόνο καθημερινής παρουσίας στο Daily Diary, ο απολογισμός δεν μετριέται μόνο σε αριθμό φωτογραφιών. Μετριέται στον τρόπο που άλλαξε η ίδια η αντίληψη της καθημερινότητας.

Η καθημερινή ενασχόληση με τη φωτογραφία λειτούργησε σαν μια άσκηση προσοχής και εσωτερικής ηρεμίας:

Η αναζήτηση της λεπτομέρειας: Η ανάγκη να αποτυπωθεί μια εικόνα κάθε μέρα σε εκπαιδεύει να παρατηρείς αυτό που οι άλλοι προσπερνούν — το παιχνίδισμα του φωτός πάνω στο κύμα, τη σιωπή μιας άδειας καρέκλας στην ακτή, την κίνηση των μαλλιών που διαγράφει ένα τόξο στο νερό.

Το συναίσθημα πίσω από το κλικ: Κάθε φωτογραφία φέρει μαζί της μια διάθεση. Άλλοτε είναι η νοσταλγία ενός δειλινού, άλλοτε η δυναμική ενέργεια μιας καλοκαιρινής συναυλίας, κι άλλοτε η συντροφικότητα δύο ανθρώπων μπροστά στο πέλαγος.

Η συνάντηση με τη λογοτεχνία: Η σύζευξη της εικόνας με αυθεντικά λογοτεχνικά αποσπάσματα από ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Τάσος Λειβαδίτης και ο Γιώργος Σεφέρης έδωσε στις φωτογραφίες μια δεύτερη αναπνοή, συνδέοντας την οπτική εμπειρία με τον ποιητικό λόγο.

Η Ολοκλήρωση ενός Κύκλου και η Αρχή του Επόμενου

Η ολοκλήρωση αυτού του ετήσιου φωτογραφικού ημερολογίου δεν αποτελεί φινάλε, αλλά την αφετηρία για έναν νέο κύκλο. Η ανάγκη να μοιράζομαι τη δική μου ματιά στον κόσμο παραμένει ζωντανή.

Κάθε εικόνα έχει να μας δώσει ένα δικό της μήνυμα και προκαλεί ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Το ταξίδι της παρατήρησης συνεχίζεται, με την ίδια αφοσίωση στη λεπτομέρεια και την ίδια επιθυμία για επικοινωνία μέσα από το φως.

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