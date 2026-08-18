Πέθανε στα 69 του ο δημοσιογράφος, Γιάννης Τζούστας

Ο Γιάννης Τζούστας, γνωστός δημοσιογράφος που κάλυπτε το αθλητικό ρεπορτάζ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο που διήρκεσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στην δημοσιογραφική κοινότητα.

Ο Τζούστας είχε εργαστεί σε πολλές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ΔΟΛ, και είχε αφήσει το στίγμα του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Κηδεία και τελευταίο αντίο

Η κηδεία του Γιάννη Τζούστα θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου φίλοι και συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να του πουν το τελευταίο αντίο.