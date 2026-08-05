Το Σόι Σου: Νέες ανατροπές στον 7ο κύκλο της σειράς

Το Σόι Σου: Νέες ανατροπές στον 7ο κύκλο της σειράς

=Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha, Το Σόι Σου, επιστρέφει με νέο κύκλο, και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Τι έχει αλλάξει στους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους αυτό το καλοκαίρι; Οι απαντήσεις θα δοθούν στα πρώτα επεισόδια, καθώς η σειρά προετοιμάζεται να προσφέρει νέες, αξεπέραστες οικογενειακές περιπέτειες.

Ανάπτυξη χαρακτήρων και νέες προσθήκες

Οι πρωταγωνιστές, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, υπόσχονται να προσφέρουν άφθονο γέλιο με τις μοναδικές τους ατάκες και τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Στα κοινωνικά δίκτυα, τα βίντεο με τους ηθοποιούς έχουν ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού, με τα τρία πρώτα βίντεο να συγκεντρώνουν πάνω από 2.500.000 προβολές.

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Τι να περιμένουμε από τους ήρωες

Πώς θα επιστρέψουν οι αγαπημένοι ήρωες; Θα είναι ίδιοι ή θα δούμε αλλαγές; Οι ίδιοι οι ηθοποιοί δίνουν μερικές ενδείξεις μέσα από τα βίντεο. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αναφέρει: «Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει».

Η Ηλιάνα Γαλάνη προσθέτει ότι «δεν μπορεί να λείπει το boyfriend, αλλά θα υπάρχει μια ησυχία από τη μεριά του μπαμπά». Η Βάσια Γκολφινοπούλου αναφέρει ότι «θα δούμε λίγο διαφορετικό μπαμπά Σάββα», ενώ ο Γιάννης Δρακόπουλος αφήνει να εννοηθεί ότι «μήπως αποκαλυφθούν μυστικά τα οποία δώσουν μια νέα διάσταση».

Η σειρά Το Σόι Σου υπόσχεται να κρατήσει το κοινό σε αγωνία και να προσφέρει νέες, απρόβλεπτες εξελίξεις.