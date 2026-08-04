Φωτιά στα Μέγαρα: Η εξήγηση πίσω από το γέλιο της Μαρίας Σιαμπάνου

Στις 4 Αυγούστου 2026, ο Ιωάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, αποκάλυψε την αιτία του νευρικού γέλιου της δημοσιογράφου του OPEN, Μαρίας Σιαμπάνου, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά στα Μέγαρα, που σημειώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ο Σταματάκης ήταν παρών στο σημείο και περιέγραψε την κατάσταση που προηγήθηκε του γέλιου της ρεπόρτερ.

Η απρόσμενη κατάσταση

Σύμφωνα με τον Σταματάκη, το περιστατικό δεν σχετίζεται με έλλειψη σοβαρότητας απέναντι στην καταστροφή. Όπως εξήγησε, βρισκόταν στο σημείο για να προσφέρει νερά και τρόφιμα στους πυροσβέστες, όταν η συνεργάτιδά του, ενώ έβγαζε νερά από το όχημα, έπεσε αδέξια μπροστά στη Σιαμπάνου. Αυτή η απρόβλεπτη εικόνα προκάλεσε ένα ασυγκράτητο γέλιο στη δημοσιογράφο, το οποίο ο Σταματάκης χαρακτήρισε ως μια φυσική αντίδραση που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε.

Δηλώσεις του Ιωάννη Σταματάκη

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σταματάκης δήλωσε: «Για τη δημοσιογράφο τη Μαρία, επειδή δεν γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα. Περνάγαμε εγώ με τα αμάξι, σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και να ερωτήσω αν θέλουνε και ο κάμεραμαν και η δημοσιογράφος αλλά και το πυροσβεστικό όχημα. Και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της κάτω, κάπως ατσούμπαλα, ρε παιδί μου. Και την έπιασε την κοπέλα σπαστικό γέλιο. Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή, σε δύσκολη στιγμή, που δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει και γι’ αυτό το λέω εγώ τώρα».

Γιατί γέλασε on air η Μαρία Σιαμπάνου

Πιο αναλυτικά , σύμφωνα με τον Ιωάννη Σταματάκη, το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με έλλειψη σοβαρότητας απέναντι στην καταστροφή. Όπως εξήγησε, ο ίδιος περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο για να μοιράσει νερά και τρόφιμα σε πυροσβέστες και συνεργείο, όταν η συνεργάτιδά του έπεσε αδέξια μπροστά στη δημοσιογράφο, καθώς έβγαζε νερά από το όχημα. Η απρόσμενη εικόνα προκάλεσε ένα ασυγκράτητο σπαστικό γέλιο στη Μαρία Σιαμπάνου, το οποίο ο ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece περιέγραψε ως αντίδραση που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Μάλιστα, σε ανάρτηση στο Facebook, ο ίδιος – μεταξύ άλλων – ανέφερε: «Για τη δημοσιογράφο τη Μαρία, επειδή δεν γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα. Περνάγαμε εγώ με τα αμάξι, σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και να ερωτήσω αν θέλουνε και ο κάμεραμαν και η δημοσιογράφος αλλά και το πυροσβεστικό όχημα. Και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της κάτω, κάπως ατσούμπαλα, ρε παιδί μου. Και την έπιασε την κοπέλα σπαστικό γέλιο. Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή, σε δύσκολη στιγμή, που δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει και γι’ αυτό το λέω εγώ τώρα. Έπεσε η συνεργάτιδά μου μαζί με τα νερά κάτω. Σε οποιονδήποτε μπορεί να τον πιάσει σπαστικό γέλιο άμα δεις έναν να σωριάζεται κάτω. Βέβαια κάποιος μπορεί να το μαζέψει, κάποιος να μην μπορεί να το μαζέψει εκείνη τη στιγμή. Έχει να κάνει και με την ηλικία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα».

Επίσης, πρόσθεσε: «Οπότε, αντί να καταδικάζουμε το μηδενικό συντονισμό που καήκανε 140.000 στρέμματα δασικής έκτασης και καταστράφηκε ένας από τους τελευταίους πνεύμονες στην περιφερειακή ενότητα της Αθήνας, πάμε να καταδικάσουμε μια κοπέλα η οποία κάνει τη δουλειά της, είναι εκεί 20 ώρες και επειδή έγινε το σκηνικό και έτυχε να είμαστε εμείς εκεί, η συνεργάτιδά μου – ξανατονίζω – έπεσε μπροστά της με τα νερά, σωριάστηκε για να το πω έτσι, και την έπιασε σπαστικό γέλιο. Αυτό έγινε. Δεν γέλασε για κανέναν άλλον λόγο. Σας το λέω γιατί εμείς ήμασταν ουσιαστικά η αιτία: Η συνεργάτιδά μου που έπεσε κάτω, που έπιασε σπαστικό γέλιο την κοπέλα».

Αντίκτυπος στα social media

Το βίντεο με το γέλιο της Σιαμπάνου διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κριτική, με αρκετούς χρήστες να ζητούν την απόλυσή της. Ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, πήρε δημόσια θέση υπέρ της δημοσιογράφου, αποδίδοντας την αντίδραση στην εξάντληση και την ψυχική πίεση που προκύπτει από μια πολύωρη κάλυψη πυρκαγιάς, χαρακτηρίζοντάς την «σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι».

Υποστήριξη από τον κλάδο

Ανάλογη στήριξη εκφράστηκε και από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, καθώς και από τη δημοσιογράφο του MEGA, Αναστασία Γιάμαλη, η οποία τόνισε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στο λάθος.