Άν Χάθαγουεϊ: Η αγάπη μου για την ελληνική μυθολογία με οδήγησε στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Άν Χάθαγουεϊ μοιράστηκε την προσωπική της σχέση με την ελληνική μυθολογία, η οποία ήταν καθοριστική για την απόφασή της να αποδεχτεί τον ρόλο της Πηνελόπης στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία έχει ήδη λάβει θετικές κριτικές για την ερμηνεία της, υποδύεται τη σύζυγο του Οδυσσέα, που περιμένει την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά από είκοσι χρόνια απουσίας.

«Ερωτεύτηκα την ελληνική μυθολογία», δήλωσε η Χάθαγουεϊ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers». Η αγάπη της για τους ελληνικούς μύθους ξεκίνησε από τα σχολικά της χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Διαβάσαμε για πρώτη φορά ελληνική μυθολογία στο μάθημα των Αγγλικών και κάτι άλλαξε μέσα μου. Ήταν σαν να βρήκα αυτό που αγαπούσα πραγματικά. Μέχρι και σήμερα διαβάζω ελληνικούς μύθους για ευχαρίστηση. Ξέρω ότι ακούγεται σαν να προωθώ την ταινία, αλλά είναι πραγματικά το αγαπημένο μου χόμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μια νέα προσέγγιση της Πηνελόπης

Η κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» φέρνει μια διαφορετική Πηνελόπη, σε αντίθεση με την παραδοσιακή εικόνα της. Αντί να περιμένει παθητικά τον Οδυσσέα, η ηρωίδα παρουσιάζεται ως μια δυναμική μητέρα που προστατεύει τον Τηλέμαχο από τους μνηστήρες.

Η Χάθαγουεϊ τόνισε ότι προσέγγισε τον χαρακτήρα με μια νέα οπτική, αναρωτώμενη αν η Πηνελόπη συνειδητοποιούσε ότι η μακρόχρονη απουσία του Οδυσσέα της προσέφερε, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, έναν βαθμό προσωπικής ελευθερίας που διαφορετικά δεν θα είχε ποτέ. Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το σενάριο επιτρέπει στην ηρωίδα να εκφράσει μια αυθεντική και δικαιολογημένη γυναικεία οργή, παρουσιάζοντάς την ως μια σύνθετη και δυναμική προσωπικότητα.