Ο Σωτήρης Νίνης, αναλύοντας σε ζωντανή σύνδεση στον ΣΚΑΙ τις στρατηγικές του Παναθηναϊκού για τον πρώτο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο των μπεκ του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούσαν τους Βούλγαρους με σκοπό να εξασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους προάγει προς τα play off. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι υπεύθυνοι του γηπέδου αποφάσισαν να ποτίσουν τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο Νίνης να βρεθεί «λούτσα» από το νερό που έπεφτε.

Ωστόσο, ο πρώην ποδοσφαιριστής αντέδρασε με χαμόγελο στο απρόοπτο αυτό γεγονός. Με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν, το περιστατικό ίσως να αποδείχθηκε και ευχάριστο.