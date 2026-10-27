Μικρή ανταπόκριση στον αντιγριπικό εμβολιασμό: Τι φοβούνται οι ειδικοί

Η γρίπη έφτασε φέτος νωρίτερα, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τους ειδικούς να τονίσουν την κρίσιμη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού. Παρά τις συστάσεις, η ανταπόκριση των πολιτών παραμένει περιορισμένη, με περίπου 500.000 άτομα να έχουν εμβολιαστεί για την περίοδο 2026-2027 μέχρι στιγμής. Ο αριθμός αυτός απέχει σημαντικά από τον στόχο των περίπου 3 εκατομμυρίων εμβολιασμών που έχουν θέσει οι ειδικοί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεσο εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τη γρίπη. Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8», τόνισε ότι το εμβόλιο είναι καλό να γίνει τώρα, αυτή την περίοδο. Αυτό οφείλεται στο ότι απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για να δράσει ο οργανισμός και να αναπτύξει την αναμενόμενη ανοσολογική απόκριση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προσφέρει ουσιαστική προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη. Ο εμβολιασμός είναι σημαντικό να πραγματοποιείται πριν από την κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού, ωστόσο, ακόμα και αν κάποιος δεν εμβολιαστεί εγκαίρως, μπορεί να το κάνει αργότερα, καθώς ο εμβολιασμός εξακολουθεί να προσφέρει όφελος όσο ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα.

Συστάσεις για τις ευπαθείς ομάδες

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη εμβολιασμού συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Αυτές περιλαμβάνουν τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και νεότερα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Επίσης, στις ομάδες προτεραιότητας εντάσσονται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η εμβολιαστική περίοδος έχει ανοίξει τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19. Κάθε πολίτης μπορεί να συμβουλευτεί τον προσωπικό του γιατρό για να μάθει αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο του COVID-19, προσφέροντας διπλή προστασία με μία επίσκεψη.

Πρόσβαση στα εμβόλια και λόγοι χαμηλής συμμετοχής

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων Αμαλίας Κάτζου και Ιωσήφ Καλαμαράκη στον «REAL FM 97.8», ο Υφυπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. Εξήγησε ότι το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί απευθείας στο φαρμακείο, με τη χρήση του ΑΜΚΑ και χωρίς να απαιτείται συνταγογράφηση. Ωστόσο, για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σχολίασε επίσης την περιορισμένη συμμετοχή στον εμβολιασμό μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χαμηλότερη εμβολιαστική δραστηριότητα τον Οκτώβριο συνδέεται και με το γεγονός ότι ο καιρός δεν έχει ακόμα κρυώσει σημαντικά. Προέβλεψε ότι η εμβολιαστική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τον Νοέμβριο, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν πιο ψυχρές.

Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα: Κίνδυνοι και επιπλοκές

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η γρίπη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό κρυολόγημα. Ιδιαίτερα στα ευάλωτα άτομα, ο ιός μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν νοσηλεία. Μεταξύ των σοβαρών επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη περιλαμβάνονται η πνευμονία, καθώς και η επιδείνωση υποκείμενων χρόνιων νοσημάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, η προτεραιότητα στον αντιγριπικό εμβολιασμό δίνεται στις ομάδες του πληθυσμού που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για τέτοιου είδους επιπλοκές. Ο εμβολιασμός αυτών των ατόμων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή σοβαρών συνεπειών από τη νόσηση με γρίπη.

Με πληροφορίες από: Topontiki