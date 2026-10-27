Νέα μετάλλαξη της γρίπης Η1Ν1 προβληματίζει τους επιστήμονες

Μια νέα μετάλλαξη του ιού της γρίπης Η1Ν1, η γενετική αλλαγή G155E, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται την ώρα που στις ΗΠΑ η εποχική δραστηριότητα της γρίπης παρουσιάζει αυξημένη εμφάνιση νωρίτερα από το συνηθισμένο. Στην Ελλάδα, παρά την υποχώρηση της θετικότητας στην κοινότητα, οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία λόγω γρίπης έχουν αυξηθεί.

Η νέα μετάλλαξη G155E και οι ανησυχίες

Η γενετική αλλαγή G155E εντοπίζεται σε μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια του ιού και είναι κρίσιμη για την αναγνώρισή του από το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ειδικοί εξετάζουν κατά πόσο αυτή η μετάλλαξη μπορεί να επηρεάσει την προστασία που έχουν αποκτήσει οι πολίτες είτε από προηγούμενη νόσηση είτε μέσω του εμβολιασμού.

Προς το παρόν, δεν έχει αποδειχθεί ότι η G155E προκαλεί βαρύτερη νόσηση. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολίου. Το ενδιαφέρον για τη μετάλλαξη συνδέεται με το ενδεχόμενο ο ιός που τη φέρει να αναγνωρίζεται λιγότερο αποτελεσματικά από αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί μετά από προηγούμενη επαφή με τον Η1Ν1.

Η κατάσταση της γρίπης στην Ελλάδα

Η φετινή εικόνα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει διακυμάνσεις. Κατά την εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου, η θετικότητα στην κοινότητα ξεπέρασε το 10%, όριο που χρησιμοποιείται ως ένδειξη έναρξης της εποχικής δραστηριότητας. Ωστόσο, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, από 12 έως 18 Οκτωβρίου, η θετικότητα υποχώρησε.

Την ίδια περίοδο, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία αυξήθηκαν, φτάνοντας τις 52 από 27. Επιπλέον, το διάστημα 12-18 Οκτωβρίου καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν αναφέρθηκε νέος θάνατος. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι η υποχώρηση της θετικότητας σε μία εβδομάδα δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη μείωση των νοσηλειών.

Προβληματισμός για τους νεότερους

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιστήμονες εξετάζουν ιδιαίτερα τι μπορεί να σημαίνει η μετάλλαξη G155E για τους νεότερους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν μικρότερη ανοσιακή εμπειρία απέναντι σε παρόμοιες μορφές του ιού. Η Τζένιφερ Ντούσον, ειδικός στις παιδιατρικές λοιμώξεις στο Mount Sinai Children’s Hospital της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο σοβαρότερης νόσησης σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Προς το παρόν, αυτό αποτελεί ένα ερώτημα που διερευνάται και δεν είναι επιβεβαιωμένη διαπίστωση ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη προκαλεί βαρύτερη γρίπη στους νέους. Το επιστημονικό περιοδικό Nature αναφέρει ότι ένα εργαστήριο στο Σιάτλ εντόπισε τη G155E σε 13 από 17 δείγματα Η1Ν1 που ήταν κατάλληλα για γενετική ανάλυση.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Η καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, επισημαίνει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η πρώιμη δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα θα υποχωρήσει ή αν θα ακολουθήσει νέα αύξηση. Τονίζει επίσης ότι η πορεία της γρίπης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια από μία μόνο εβδομαδιαία μέτρηση.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr