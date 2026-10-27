Το φαιό λίπος: Ο «καλός» τύπος που καίει θερμίδες και προστατεύει την υγεία

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στο λίπος, εννοούμε τον μαλακό ιστό που αποθηκεύει θερμίδες γύρω από την κοιλιά, γνωστό ως λευκό λίπος. Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος τύπος, το φαιό ή καφέ λίπος, το οποίο έχει διαφορετική λειτουργία και εντοπίζεται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Αυτός ο τύπος λίπους καίει θερμίδες για να παράγει θερμότητα και έχει συνδεθεί με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως επισημαίνει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Η φύση και η λειτουργία του φαιού λίπους

Το φαιό λίπος αποτελεί έναν ξεχωριστό τύπο λιπώδους ιστού που διαφοροποιείται σημαντικά από το λευκό λίπος. Ενώ το λευκό λίπος είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των επιπλέον θερμίδων στο σώμα, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, το φαιό λίπος έχει ως βασική του λειτουργία την καύση θερμίδων.

Η καύση αυτή γίνεται με σκοπό την παραγωγή θερμότητας, μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Το φαιό λίπος εντοπίζεται κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, όπως γύρω από τον αυχένα, στις μασχάλες και στο στήθος. Η παρουσία και η λειτουργία του έχουν συνδεθεί με μια σειρά από οφέλη για την υγεία, σύμφωνα με τις αναφορές της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Παχυσαρκασίας.

Επιστημονικά ευρήματα και προστασία από ασθένειες

Μια εκτεταμένη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “Nature”, έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του φαιού λίπους. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν περισσότερα από 100.000 άτομα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στα ευρήματά της.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που διέθεταν ενεργό φαιό λίπος εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά διαφόρων διαταραχών και ασθενειών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο ενεργό καφέ λίπος διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη προστασία έχουν έναντι ενός ευρέος φάσματος διαταραχών και ασθενειών, υπογραμμίζοντας τον προστατευτικό του ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό.

Οφέλη σε μεταβολισμό, καρδιά και ψυχική υγεία

Οι επιδράσεις του φαιού λίπους δεν περιορίζονται μόνο στην καύση θερμίδων και την παραγωγή θερμότητας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι θετικές επιδράσεις του φαιού λίπους επεκτείνονται και στον μεταβολισμό, καθώς και στην καρδιαγγειακή υγεία. Αυτές οι επιδράσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σύνδεση του φαιού λίπους με την καλύτερη ψυχική υγεία, ένα εύρημα που θεωρήθηκε απροσδόκητο.

Η σύνδεση του «καλού» φαιού σωματικού λίπους με ένα ευρύ φάσμα ωφελειών για τη σωματική υγεία, αλλά και η απρόβλεπτη σύνδεσή του με την ψυχική υγεία, ανοίγουν νέους δρόμους στην επιστημονική έρευνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση φαρμάκων που θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη δραστηριότητα του φαιού λίπους, προσφέροντας νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Πώς να ενεργοποιήσετε το φαιό λίπος

Παρά τα σημαντικά οφέλη του, η ποσότητα του φαιού λίπους στον ανθρώπινο οργανισμό τείνει να μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Επιπλέον, παρατηρείται μείωση της ποσότητάς του και με την αύξηση του σωματικού βάρους, γεγονός που καθιστά την ενεργοποίησή του ακόμα πιο σημαντική.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να διεγείρετε τη δραστηριότητα του φαιού λίπους. Είναι εφικτό να ενισχύσετε τη λειτουργία του ή ακόμα και να μετατρέψετε μέρος του λευκού λίπους, το οποίο αποθηκεύει ενέργεια, σε φαιό λίπος. Οι συγκεκριμένοι τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους και στην ενίσχυση της συνολικής υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki