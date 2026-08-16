Τα 7 πιο υγιεινά ψάρια για τη διατροφή σου: Πλούσια σε ωμέγα-3 και φτωχά σε βαρέα μέταλλα

Όλοι οι ειδικοί υγείας μας προτρέπουν να εντάξουμε περισσότερο ψάρι στο εβδομαδιαίο μας διαιτολόγιο. Ωστόσο, η επιλογή στον πάγκο του ιχθυοπωλείου μπορεί να αποδειχθεί σπαζοκεφαλιά, καθώς δεν προσφέρουν όλα τα ψάρια την ίδια διατροφική αξία.
Ενώ τα περισσότερα αποτελούν πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών Β και μετάλλων, τα πραγματικά «διαμάντια» ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D, παραμένοντας παράλληλα χαμηλά σε βαρέα μέταλλα (όπως ο υδράργυρος) και περιβαλλοντικούς ρύπους.
Γιατί να προτιμάτε ψάρια χαμηλά στην τροφική αλυσίδα;
Τα μικρότερα ψάρια τρέφονται κυρίως με φυτοπλαγκτόν ή μικροσκοπικούς οργανισμούς, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικά πλεονεκτήματα:
- Χαμηλή τοξικότητα: Δεν συσσωρεύουν τοξίνες και βαρέα μέταλλα από άλλα, μεγαλύτερα ψάρια.
- Οικολογική βιωσιμότητα: Αναπαράγονται γρήγορα, έχουν μικρότερο κύκλο ζωής και η αλιεία τους επιβαρύνει λιγότερο τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τα 7 πιο θρεπτικά ψάρια και πώς να τα απολαύσετε
Σαρδέλες: Διατροφικοί «γίγαντες» γεμάτοι ωμέγα-3, βιταμίνη D και ασβέστιο (όταν καταναλώνονται με τα μαλακά κόκαλά τους).
Πρόταση: Ψητές στο φούρνο με ρίγανη και λεμόνι ή σε κονσέρβα πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με ντομάτα.
Σκουμπρί: Πλούσιο σε λιπαρά οξέα που προστατεύουν την καρδιά και τον εγκέφαλο, με ελάχιστο υδράργυρο.
Πρόταση: Καπνιστό, ψητό στα κάρβουνα ή στο φούρνο με σάλτσα ντομάτας.
Σολομός: Ο βασιλιάς των λιπαρών ψαριών σε ωμέγα-3 και βιταμίνη D. Προτιμήστε ελεύθερης αλιείας ή υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας.
Πρόταση: Ψητός με λεμόνι, σε σαλάτες ή σε tacos.
Ρέγγα: Από τα πιο βιώσιμα ψάρια παγκοσμίως, πλούσια σε ωμέγα-3 και βιταμίνη B12.
Πρόταση: Καπνιστή, παστή ή σε κονσέρβα πάνω σε παξιμάδια ολικής άλεσης.
Πέστροφα: Εξαιρετικά καθαρή επιλογή γλυκού νερού με χαμηλή συγκέντρωση υδραργύρου.
Πρόταση: Ψητή στο τηγάνι ή στο φούρνο με σκόρδο, φρέσκα μυρωδικά και μπούκοβο.
Αντζούγιες / Γαύρος: Πλούσιες σε πρωτεΐνη, ασβέστιο, σελήνιο και ωμέγα-3.
Πρόταση: Φρέσκος γαύρος ψητός ή μαρινάτος, αλλά και ως συστατικό σε σάλτσες και dressings.
Μπακαλιάρος: Κορυφαία επιλογή λευκού, άπαχου ψαριού με ήπια γεύση, πλούσιο σε πρωτεΐνη και βιταμίνες Β.
Πρόταση: Στον φούρνο πλακί με ντομάτα και κρεμμύδια ή αχνιστός σε ψαρόσουπα.
Τι κρατάμε
Εμπλουτίζοντας τη διατροφή σας με μικρότερα ψάρια πέρα από τον τόνο, εξασφαλίζετε τη μέγιστη πρόσληψη ωμέγα-3 και βιταμινών, προστατεύοντας παράλληλα τον οργανισμό σας από τοξικά μέταλλα και τις θάλασσες από την υπεραλίευση.