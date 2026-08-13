Έκρηξη αναζητήσεων στο Google για πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη – Τι προειδοποιούν οι ειδικοί

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους ειδικούς η κατακόρυφη αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων για ενοχλήσεις στα μάτια αμέσως μετά την ηλιακή έκλειψη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός πολιτών παρατήρησε το φαινόμενο χωρίς την απαραίτητη προστασία, αγνοώντας τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Εκτόξευση αναζητήσεων σε Βρετανία και Ισπανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τάσεων της Google, οι αναζητήσεις για φράσεις όπως «πονούν τα μάτια μου» σημείωσαν αλματώδη άνοδο μέσα σε ένα μόλις 24ωρο:

Βρετανία : Η φράση «my eyes hurt» κατέγραψε αύξηση 1.500% το βράδυ της Πέμπτης.

: Η φράση «my eyes hurt» κατέγραψε αύξηση 1.500% το βράδυ της Πέμπτης. Ισπανία: Στη χώρα όπου η έκλειψη ήταν ολική και ο ουρανός σκοτείνιασε, η αντίστοιχη αναζήτηση «me duelen los ojos» εκτοξεύτηκε κατά 5.000%.

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (X, TikTok) κατακλύστηκαν από αναρτήσεις χρηστών που ανέφεραν έντονους πονοκεφάλους, θολή όραση και ενοχλήσεις, εκφράζοντας φόβους για μόνιμη βλάβη στην όρασή τους.

Τι είναι η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Alex Ionides (Moorfields Eye Hospital) ξεκαθαρίζει ότι αποτελεί σοβαρή παρανόηση η άποψη πως μια μερική έκλειψη είναι ασφαλής για γυμνό μάτι.

Ο μηχανισμός της βλάβης : Το έντονο φως και η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς (του φωτοευαίσθητου ιστού στο πίσω μέρος του ματιού), προκαλώντας ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια.

: Το έντονο φως και η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς (του φωτοευαίσθητου ιστού στο πίσω μέρος του ματιού), προκαλώντας ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια. Ύπουλος κίνδυνος: Η βλάβη μπορεί να συμβεί ακόμη και μετά από έκθεση ελάχιστων δευτερολέπτων, ενώ δεν προκαλεί αμέσως πόνο, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να εμφανίζονται ώρες αργότερα.

Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση εξέταση

Οι γιατροί συνιστούν την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν εμφανιστούν:

Θολή, παραμορφωμένη ή μειωμένη όραση

Νέα σκοτεινά σημεία (τυφλά σημεία) στο κέντρο του οπτικού πεδίου

Πόνος, ερυθρότητα, έντονος ερεθισμός ή αίσθηση άμμου

Δυσκολία στην ανάγνωση ή αλλοίωση στην αντίληψη των χρωμάτων

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά, υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος μόνιμης απώλειας όρασης.

Η εμπειρία του 1999 και οι ενοχλήσεις με ειδικά γυαλιά

Η ανησυχία των αρχών ενισχύεται από τα δεδομένα της προηγούμενης μεγάλης έκλειψης του 1999 στη Βρετανία, όταν το νοσοκομείο Moorfields δέχθηκε πάνω από 1.600 κλήσεις για βοήθεια και εξέτασε περισσότερα από 220 άτομα στα επείγοντα.

Όσον αφορά όσους χρησιμοποίησαν πιστοποιημένα προστατευτικά γυαλιά αλλά νιώθουν κούραση ή πονοκέφαλο, οι ειδικοί καθησυχάζουν: πρόκειται συνήθως για απλή καταπόνηση των ματιών (παρόμοια με αυτή από την πολύωρη χρήση οθόνης) που υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες, εφόσον δεν υπάρχει αιφνίδια μεταβολή στην ποιότητα της όρασης.