Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρείται στην Ελλάδα, με 45 νέα εγχώρια περιστατικά να δηλώνονται την τελευταία εβδομάδα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει τα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου.

Από τα κρούσματα αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες. Οι περιοχές που πλήττονται περιλαμβάνουν τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Ειδικότερα, οι Περιφερειακές Ενότητες που έχουν επηρεαστεί είναι οι εξής: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας.

Η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων αναμένεται το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές όσο και σε νέες. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής, παρατηρείται φέτος έντονη κυκλοφορία του ιού, με υψηλό αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Δήμοι με καταγεγραμμένα κρούσματα

Στους Δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα περιλαμβάνονται:

- Αχαρνών: 3 - Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 7 - Κρωπίας: 3 - Λαυρεωτικής: 2 - Μαραθώνος: 2 - Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 11 - Παιανίας: 1 - Παλλήνης: 5 - Ραφήνας – Πικερμίου: 2 - Σαρωνικού: 1 - Σπάτων – Αρτέμιδος: 13 - Αγίας Παρασκευής: 7 - Αμαρουσίου: 1 - Βριλησσίων: 1 - Λυκόβρυσης – Πεύκης: 1 - Νέας Ιωνίας: 1 - Παπάγου – Χολαργού: 1 - Πεντέλης: 1 - Χαλανδρίου: 3 - Φυλής: 1 - Αθηναίων: 3 - Ηλιούπολης: 1 - Αλίμου: 1 - Γλυφάδας: 3 - Ελληνικού – Αργυρούπολης: 1 - Πειραιά: 1 - Παλαμά: 1 - Σοφάδων: 1 - Κιλελέρ: 2 - Λαρισαίων: 7 - Τεμπών: 2 - Τρικκαίων: 1 - Βέροιας: 2 - Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 1 - Χαλκηδόνος: 1 - Πέλλας: 6 - Σκύδρας: 2 - Νέας Ζίχνης: 1 - Ευρώτα: 1 - Υπό διερεύνηση: 5

Δήμοι υψηλού κινδύνου

Επιπλέον, οι Δήμοι που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» περιλαμβάνουν: Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών), Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης (Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών), Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών), Αμφίπολης (Π.Ε. Σερρών), Ηρωικής Πόλης Νάουσας (Π.Ε. Ημαθίας) και ο Δήμος Δέλτα (Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης). Στους Δήμους αυτούς δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα μέχρι στιγμής, ωστόσο οι παράγοντες κινδύνου για πιθανή μετάδοση του ιού είναι αυξημένοι.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η επιδημιολογία του ιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, και οι περιοχές που ενδέχεται να καταγράψουν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους.