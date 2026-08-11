6 συντηρητικά που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου: Επιλέξτε προσεκτικά

Έρευνα 14 ετών αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για τα πρόσθετα τροφίμων

Μπαίνοντας σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές συναντούν πληθώρα προϊόντων με ετικέτες που θυμίζουν περισσότερο χημικά εγχειρίδια παρά πληροφορίες για τρόφιμα. Αυτά τα συντηρητικά συμβάλλουν στη διατήρηση της φρεσκάδας των προϊόντων, όπως το ψωμί και τα αλλαντικά, επιτρέποντας τους να παραμένουν κατάλληλα προς κατανάλωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η παρουσία τους έχει γίνει αποδεκτή ως αναγκαία για την ευκολία του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ωστόσο, είναι όλα τα συντηρητικά ασφαλή; Όπως αναφέρει το Mind Body Green, συχνά τα αντιμετωπίζουμε ως μια ενιαία κατηγορία, χωρίς να διαχωρίζουμε τις ακίνδυνες ουσίες από εκείνες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχίες για την υγεία.

Η μελέτη που έριξε φως στον κίνδυνο

Μια εκτενής μελέτη διάρκειας 14 ετών, η οποία παρακολούθησε πάνω από 105.000 ενήλικες, έδωσε απαντήσεις σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης 17 συγκεκριμένων συντηρητικών και των διαγνώσεων καρκίνου.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τη γαλλική NutriNet-Santé, μια μεγάλη και συνεχιζόμενη έρευνα υγείας που συλλέγει λεπτομερείς διατροφικές πληροφορίες από το 2009. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τη διατροφή τους για 24 ώρες, αναφέροντας τις συγκεκριμένες μάρκες των προϊόντων που κατανάλωναν. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν καθοριστική, καθώς η περιεκτικότητα σε συντηρητικά διαφέρει σημαντικά μεταξύ των προϊόντων.

Οι ερευνητές συνέκριναν αυτές τις καταγραφές με βάσεις δεδομένων για τη σύσταση των τροφίμων και πραγματοποίησαν εργαστηριακές αναλύσεις, υπολογίζοντας τη συνολική πρόσληψη συγκεκριμένων συντηρητικών για κάθε συμμετέχοντα με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν τις διαγνώσεις καρκίνου για μέσο διάστημα 7,5 ετών, προσαρμόζοντας τα στατιστικά μοντέλα τους για διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Συντηρητικά που προκαλούν ανησυχία

Η μελέτη αποκάλυψε ότι έξι συντηρητικά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Το σορβικό κάλιο και τα θειώδη, που συναντώνται συχνά σε αρτοσκευάσματα, τυριά και κρασί, συνδέθηκαν με 14% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου συνολικά και 26% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Το νιτρώδες νάτριο σχετίστηκε με 32% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη για τους συμμετέχοντες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

Επιπλέον, το νιτρικό κάλιο, τα οξικά άλατα και το ερυθορβικό νάτριο φάνηκε να σχετίζονται με μέτρια αύξηση του κινδύνου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ορισμένα από αυτά τα συντηρητικά μπορεί να διαταράσσουν μηχανισμούς που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, να ευνοούν τον σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών ή να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του εντερικού μικροβιώματος.

Πρακτικές συμβουλές για ασφαλέστερες επιλογές

Αυτά τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις αγορές και την καθημερινή διατροφή. Οι ειδικοί προτείνουν ορισμένες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διατηρήσουν μια ρεαλιστική στάση και να προστατεύσουν τη μακροχρόνια υγεία τους:

Προτιμήστε λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα: Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι άπαχες πηγές πρωτεΐνης είναι θεμελιώδεις για μια υγιεινή διατροφή. -

Διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες: Αν δείτε πρόσθετα όπως νιτρώδες νάτριο ή θειώδη, εξετάστε την εναλλαγή τους με άλλες επιλογές.

Ισορροπήστε την ευκολία με καλύτερες επιλογές: Η στρατηγική χρήση συσκευασμένων τροφίμων μπορεί να είναι ωφέλιμη, αλλά προτιμήστε τις φρέσκες επιλογές όταν είναι δυνατόν. -

Μαγειρέψτε στο σπίτι όσο μπορείτε: Απλά γεύματα, όπως ψητά λαχανικά ή σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης, μπορούν να μειώσουν τη συνολική πρόσληψη επιβλαβών προσθέτων.

Ακόμη και η αντικατάσταση μερικών σνακ μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία σας.