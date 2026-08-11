Το μυστικό για το σάκχαρο: Η ώρα του δείπνου μετράει περισσότερο από το πιάτο

Όταν αναφερόμαστε στον έλεγχο του σακχάρου, συνήθως εστιάζουμε στα τρόφιμα που καταναλώνουμε, όπως οι υδατάνθρακες και η ζάχαρη. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η ώρα που επιλέγουμε να φάμε μπορεί να έχει εξίσου σημαντική επίδραση.

Συγκεκριμένα, το ίδιο γεύμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετική αντίδραση στη γλυκόζη του αίματος, ανάλογα με το αν το καταναλώσουμε νωρίς ή αργά το βράδυ. Αυτό συμβαίνει διότι το σώμα μας λειτουργεί με βάση το εσωτερικό του ρολόι, γνωστό ως κιρκάδιος ρυθμός. Καθώς προχωρά η ημέρα, η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται, καθιστώντας πιο δύσκολη τη διαχείριση της γλυκόζης.

Δείπνο τουλάχιστον δύο ώρες πριν τον ύπνο

Αν και δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα για το δείπνο που να ταιριάζει σε όλους, οι έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση του δείπνου λιγότερο από δύο ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει το σάκχαρο μετά το γεύμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αποφυγή του δείπνου κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ρύθμισης της γλυκόζης, καθώς η πρόσληψη τροφής συγχρονίζεται με τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος.

Μια μελέτη που διεξήχθη σε υγιείς ενήλικες με τη χρήση συσκευών συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης έδειξε ότι η κατανάλωση του τελευταίου μεγάλου γεύματος στις 18:00 βελτίωσε τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα κατά τη διάρκεια του 24ώρου και τον μεταβολισμό των λιπιδίων το επόμενο πρωί, σε σύγκριση με την κατανάλωση του ίδιου γεύματος στις 21:00.

Επιπλέον, το δείπνο στις 22:00 συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και με υψηλότερες συγκεντρώσεις ινσουλίνης και χαμηλότερη οξείδωση λιπαρών οξέων.

Γιατί είναι σημαντική η ώρα του δείπνου

Η χρονική στιγμή του δείπνου επηρεάζει τη ρύθμιση του σακχάρου επειδή ο κιρκάδιος ρυθμός επηρεάζει τον τρόπο που ο οργανισμός διαχειρίζεται τη γλυκόζη, ανεξάρτητα από τις διατροφικές μας συνήθειες.

Αυτό το εσωτερικό ρολόι 24 ωρών επηρεάζει την έκκριση και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, καθώς και την παραγωγή και πρόσληψη γλυκόζης από τους ιστούς. Έτσι, το ίδιο γεύμα μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση στη γλυκόζη ανάλογα με την ώρα της ημέρας που καταναλώνεται.

Η ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη και να απομακρύνει τη γλυκόζη από το αίμα είναι υψηλότερη το πρωί και μειώνεται σταδιακά καθώς πλησιάζει το βράδυ. Αυτή η φυσιολογική μεταβολή είναι μέρος του κιρκάδιου ρυθμού.

Άτομα που τρώνε συχνά τη νύχτα, όπως οι εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2.

Συμπερασματικά, η κατανάλωση του πρώτου γεύματος πριν από τις 08:00 και του τελευταίου πριν από τις 19:00 μπορεί να μειώσει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.