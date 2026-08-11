Πήρες κιλά στις διακοπές; Οι διατροφολόγοι εξηγούν γιατί η ζυγαριά μπορεί να λέει ψέματα

Κάθε Σεπτέμβριο, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ίδια σκηνή: ανεβαίνουν στη ζυγαριά και βλέπουν δύο κιλά παραπάνω, πιστεύοντας ότι «τα κατέστρεψαν όλα». Σύμφωνα με τη Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, μοριακή βιολόγο και διαιτολόγο-διατροφολόγο της DNA Care, αυτά τα επιπλέον κιλά είναι σπάνια λίπος. Στην πραγματικότητα, οφείλονται κυρίως σε κατακράτηση νερού, η οποία προκαλείται από το νάτριο στα φαγητά εκτός σπιτιού, το γλυκογόνο που γεμίζει τους μύες (κάθε γραμμάριο γλυκογόνου διατηρεί περίπου τρία γραμμάρια νερού) και την ήπια κατακράτηση που σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ και την έλλειψη ύπνου. Δέκα ημέρες δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν τη σύσταση του σώματος.

Η αντίδραση μετά τις διακοπές

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι οι διακοπές, αλλά η αντίδραση που ακολουθεί, με νηστείες, χυμούς «αποτοξίνωσης» και υπερβολική γυμναστική. Αυτός ο κύκλος υπερβολής και τιμωρίας, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι αυτός που τελικά οδηγεί σε μόνιμο επιπλέον βάρος. Αντί να αναρωτιόμαστε «πώς να μην παχύνουμε», θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις διακοπές χωρίς να χρειαστεί να τιμωρηθούμε αργότερα.

Οι παγίδες της καλοκαιρινής διατροφής

Ορισμένα τρόφιμα και συνήθειες μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται:

- Ένα κοκτέιλ μπορεί να περιέχει 200-350 θερμίδες, χωρίς να προσφέρει αίσθημα κορεσμού. Έτσι, τρία κοκτέιλ την ημέρα ισοδυναμούν με ένα ολόκληρο επιπλέον γεύμα. - Σε θερμοκρασίες 35°C, η δίψα μπορεί να συγχέεται με την πείνα, καθώς τα κέντρα που ρυθμίζουν αυτές τις αισθήσεις βρίσκονται κοντά στον υποθάλαμο. Ένα ποτήρι νερό πριν αποφασίσουμε ότι πεινάμε μπορεί να λύσει το πρόβλημα. - Το βραδινό γεύμα στις 11 το βράδυ μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε σύγκριση με το αν καταναλωνόταν στις 8, λόγω της αναστολής της έκκρισης ινσουλίνης από τη μελατονίνη. - Μόνο δύο νύχτες περιορισμένου ύπνου μπορούν να μειώσουν τη λεπτίνη και να αυξήσουν τη γκρελίνη, προκαλώντας αύξηση της πείνας έως και 24%, με προτίμηση στους υδατάνθρακες και τα γλυκά.

Ποιοι χρειάζονται περισσότερη προσοχή

Ορισμένες ομάδες πληθυσμού χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή τους:

- Άτομα με διαβήτη πρέπει να είναι προσεκτικά, καθώς η ζέστη μπορεί να επιταχύνει την απορρόφηση της υποδόριας ινσουλίνης και να προκαλέσει υπογλυκαιμίες. - Οι ηλικιωμένοι συχνά δεν αντιλαμβάνονται την αίσθηση δίψας, με αποτέλεσμα την αφυδάτωση. - Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν ωμά θαλασσινά, μη παστεριωμένα τυριά και σαλάτες εκτός ψυγείου, καθώς η λιστέρια μπορεί να διαπεράσει τον πλακούντα. - Για τα παιδιά, η σταθερότητα στο ωράριο είναι πιο σημαντική από τις θερμίδες.

Οδηγίες για την επιστροφή

Η επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να γίνει πιο ομαλά αν ακολουθήσετε έναν απλό κανόνα 72 ωρών:

1. **Πρώτη μέρα**: Επικεντρωθείτε στην ενυδάτωση και την κατανάλωση καλίου με τρόφιμα όπως αγγούρι, ντομάτα, καρπούζι και αβοκάντο, που βοηθούν στην απομάκρυνση του συσσωρευμένου νατρίου.

2. **Δεύτερη μέρα**: Επαναφέρετε το ωράριο των γευμάτων σας, με το πρωινό να καταναλώνεται εντός μίας ώρας από το ξύπνημα και το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν τον ύπνο.

3. **Τρίτη μέρα**: Συμπεριλάβετε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα για να σταθεροποιήσετε το σάκχαρο και να επαναφέρετε το μικροβίωμα του εντέρου.

Από την τέταρτη μέρα, εντάξτε ήπια κίνηση, όπως περπάτημα, και επιστρέψτε σταδιακά στην προπόνηση με το 70% του φορτίου.

Γενετικοί παράγοντες και η σημασία της υγιεινής προσέγγισης

Γιατί δεν επανέρχονται όλοι με τον ίδιο ρυθμό; Ένα σημαντικό μέρος της απάντησης βρίσκεται στα γονίδια. Το FTO ρυθμίζει πόσο γρήγορα το μήνυμα «χόρτασα» φτάνει στον εγκέφαλο, το MTNR1B καθορίζει την επίδραση του αργοπορημένου δείπνου, και το CYP1A2 επηρεάζει τη διάσπαση του καφέ. Ένα διατροφικό τεστ DNA μπορεί να αποκαλύψει ποιος πρέπει να προσέξει την ώρα του δείπνου και ποιος να δώσει προτεραιότητα στην άσκηση.

Οι διακοπές δεν είναι ένα διάλειμμα από την υγεία, αλλά ένα κομμάτι της. Το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε ίδιοι, αλλά να ζήσουμε χωρίς να χρειαστεί να τιμωρηθούμε, ακολουθώντας μια anti-diet προσέγγιση που τελικά μετράει περισσότερο από τη ζυγαριά.