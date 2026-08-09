Η Αττική βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στην περιοχή. Αντίθετα, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία αναφέρουν τα λιγότερα περιστατικά. Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής (09/08), έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι τις τελευταίες ημέρες, ενώ πέρυσι, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου, είχαν σημειωθεί συνολικά εννέα.

Η καθηγήτρια τόνισε ότι τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων βόρειων, νότιων, ανατολικών και δυτικών περιοχών.

Μετάδοση και συμπτώματα

Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, το οποίο έχει μολυνθεί από πτηνά που φέρουν τον ιό. Σύμφωνα με την κυρία Ψαλτοπούλου, δεν είναι εφικτό να αναγνωρίσει κάποιος αν ένα κουνούπι μπορεί να μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου μόνο από την εμφάνισή του. Επιπλέον, τα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να εμφανιστούν αρκετές ημέρες μετά το τσίμπημα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώριση της μόλυνσης.

Σημαντικά συμπτώματα και κίνδυνοι

Η πλειονότητα των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα, με περίπου οκτώ στους δέκα να μην έχουν εμφανή νοσήματα. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να εμφανίσει ήπια συμπτωματολογία, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, γαστρεντερικά προβλήματα και εξάνθημα. Αυτά τα συμπτώματα δεν μπορούν εύκολα να αποδοθούν στον ιό χωρίς ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να είναι κοινά σε άλλες λοιμώξεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν εμφανιστούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο, με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, καθώς και συμπτώματα όπως:

- σύγχυση και αποπροσανατολισμός, - απώλεια συνείδησης, - σπασμοί, - παράλυση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κυρία Ψαλτοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αν και όλοι μπορούν να προσβληθούν από τον ιό, οι σοβαρές περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας παρατηρούνται συχνότερα σε συγκεκριμένες ομάδες. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, οι ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο περιλαμβάνουν:

- άτομα άνω των 60 ετών, - ανθρώπους με προβλήματα υγείας, - άτομα με ανοσοκαταστολή.

Για αυτές τις ομάδες, ακόμη και η εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση επικοινωνία με γιατρό και, όταν υπάρχουν ανησυχητικά σημεία, σε μετάβαση στο νοσοκομείο. Η σοβαρή μορφή της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλίτιδα, με πιθανότητα θανάτου 10%-20% για τους ασθενείς που νοσηλεύονται με αυτή την επιπλοκή, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη παρέμβαση.