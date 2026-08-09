Νέα άδεια για τη σεμαγλουτίδη: Ελπίδα για τους ασθενείς με λιπώδη νόσο του ήπατος

Η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων (MHRA) ανακοίνωσε την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας στη σεμαγλουτίδη (Wegovy) για τη θεραπεία ενηλίκων με μεταβολικά σχετιζόμενη στεατοηπατίτιδα (MASH) και μέτρια έως προχωρημένη ηπατική ίνωση. Αυτή η απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο φάρμακο λαμβάνει ένδειξη για αυτή τη σοβαρή ηπατική νόσο.

Τι είναι η μεταβολική στεατοηπατίτιδα (MASH)

Η MASH, παλαιότερα γνωστή ως NASH, είναι το πιο σοβαρό στάδιο της μεταβολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (MASLD). Αναπτύσσεται όταν συσσωρεύεται υπερβολικό λίπος στο ήπαρ, προκαλώντας φλεγμονή και ουλώδη ιστό. Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, αυξημένα λιπίδια στο αίμα και μεταβολικό σύνδρομο. Η νόσος συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να διαγιγνώσκονται όταν η βλάβη είναι σημαντική.

Η δράση της σεμαγλουτίδης

Το Wegovy, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1. Η ουσία αυτή μιμείται μια φυσική ορμόνη που αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και μειώνει την όρεξη, βοηθώντας στην απώλεια βάρους. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της λειτουργίας του ήπατος σε ασθενείς με MASH.

Επιστημονικά δεδομένα και προοπτικές

Σύμφωνα με τον Julian Beach, Εκτελεστικό Διευθυντή του MHRA, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η σεμαγλουτίδη είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για τη MASH. Η έγκριση είναι υπό όρους, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα κλινικών μελετών για να επιβεβαιώσουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη της θεραπείας. Παράλληλα, το φάρμακο δεν αποζημιώνεται ακόμα από το NHS, καθώς αξιολογούνται η κλινική και οικονομική του αποδοτικότητα.

Χορήγηση και πιθανές παρενέργειες

Η θεραπεία ξεκινά με υποδόρια ένεση 0,25 mg την εβδομάδα, με τη δόση να αυξάνεται σταδιακά μέχρι τα 2,4 mg. Οι συχνότερες παρενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και εμετούς, και οποιοδήποτε σύμπτωμα πρέπει να αξιολογείται από γιατρό.

Συμπεράσματα και μελλοντικές εξελίξεις

Η νέα άδεια της σεμαγλουτίδης αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της MASH, μιας νόσου που απειλεί τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η θεραπεία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου, εφόσον οι μελέτες επιβεβαιώσουν τα θετικά της αποτελέσματα.