9 συνήθειες στη μέση ηλικία που μπορούν να σας προσφέρουν περισσότερα χρόνια ζωής

Ο τρόπος που φροντίζετε το σώμα και τον εγκέφαλό σας κατά τη μέση ηλικία, που ορίζεται γενικά από τα 40 έως τα 60 έτη, μπορεί να έχει καθοριστική επίδραση στο πώς θα γηράσετε τα επόμενα χρόνια. Οι βάσεις για πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, ο καρκίνος και η άνοια, τίθενται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί του New York Times επισημαίνουν τη σημασία της πρόληψης.

Η μέση ηλικία είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε αλλαγές που θα σας ωφελήσουν όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Ακολουθούν εννέα συνήθειες που μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά στη ζωή σας.

1. Εντάξτε τη διαλειμματική προπόνηση στο πρόγραμμά σας

Η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της μακροχρόνιας υγείας και της ικανότητας να παραμένετε δραστήριοι. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τη βελτιώσετε είναι η διαλειμματική προπόνηση, όπου εναλλάσσετε περιόδους έντονης άσκησης με πιο ήρεμες. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε 30 δευτερόλεπτα σπριντ, ακολουθούμενα από 30 δευτερόλεπτα χαλαρής κίνησης, επαναλαμβάνοντας αυτόν τον κύκλο δέκα φορές.

2. Ενισχύστε τις κοινωνικές σας σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι σημαντικές για τη μακροχρόνια υγεία και ευεξία. Αν και πολλοί δεν τις θεωρούν παρέμβαση για την υγεία τους, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να είναι μία από τις πιο ωφέλιμες ενέργειες. Για να συνδυάσετε την κοινωνική σας ζωή με τις υποχρεώσεις σας, μπορείτε να συναντήσετε έναν φίλο για να ολοκληρώσετε μαζί κάποιες από τις εβδομαδιαίες σας υποχρεώσεις.

3. Καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Η υγεία του σώματος συνδέεται άμεσα με το εντερικό μικροβίωμα. Ένα υγιές μικροβίωμα υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στον έλεγχο της φλεγμονής, η οποία είναι σημαντική για πολλές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι, το κίμτσι, η κομπούχα και το ξινολάχανο, μπορεί να ενισχύσει την υγεία του μικροβιώματος.

4. Σηκώστε βάρη

Η μυϊκή δύναμη είναι εξίσου σημαντική με την αερόβια φυσική κατάσταση. Οι δυνατοί μύες συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένη ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία. Η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση μυοκινών, οι οποίες περιορίζουν τη φλεγμονή. Αν έχετε εμπειρία στην προπόνηση με αλτήρες, μπορείτε να δοκιμάσετε μεγαλύτερα βάρη, ενώ αν ξεκινάτε τώρα, κάθε μορφή προπόνησης με αντιστάσεις μπορεί να είναι επωφελής.

5. Συμπεριλάβετε λίγη πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα

Η απώλεια μυϊκής μάζας ξεκινά από τη δεκαετία των 30 και επιταχύνεται μετά τα 60. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης, σε συνδυασμό με προπόνηση αντιστάσεων, μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση αυτής της απώλειας. Η γενική σύσταση είναι 0,8 έως 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε πηγές πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα.

6. Προτιμήστε τις σκάλες

Η χρήση των σκαλών αντί του ασανσέρ είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική συνήθεια που μπορεί να βελτιώσει τη φυσική σας κατάσταση. Η τακτική άσκηση, όπως το ανέβασμα σκαλιών, ενισχύει την καρδιοαναπνευστική υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Αυτές οι συνήθειες, αν υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σας και στην αύξηση των ετών που θα περάσετε υγιείς.

7. Κάντε το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα

Ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το εμβόλιο που προλαμβάνει τον έρπητα ζωστήρα μπορεί να προσφέρει προστασία και απέναντι στην άνοια, μειώνοντας τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης κατά περίπου 20%.

Ορισμένα άλλα εμβόλια, και συγκεκριμένα εκείνα κατά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, καθώς και το εμβόλιο κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη, ενδέχεται επίσης να προσφέρουν κάποιο όφελος.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με ακρίβεια γιατί συμβαίνει αυτό. Μία από τις επικρατέστερες υποθέσεις είναι ότι, προλαμβάνοντας τις λοιμώξεις, τα εμβόλια προστατεύουν τον εγκέφαλο και το σώμα από σημαντικές αιτίες φλεγμονής.

Ειδικοί της δημόσιας υγείας επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις ευκολότερες παρεμβάσεις, καθώς, σε αντίθεση με τις περισσότερες πρακτικές ευεξίας που απαιτούν συνεχή προσπάθεια, ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μία φορά.

8. Καταγράψτε τις χρόνιες παθήσεις των γονέων σας

Παρότι ο τρόπος ζωής επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γονίδια.

Ειδικοί της μακροζωίας συνιστούν να μάθετε ποιες ασθένειες εμφανίζονται συχνότερα στην οικογένειά σας και στη συνέχεια να συζητήσετε με τον γιατρό σας πώς μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τον προσωπικό σας κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου.

Ρωτήστε ποια σημάδια ή συμπτώματα πρέπει να προσέχετε και τι μπορείτε να κάνετε για την πρόληψη ή την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

9. Βάλτε πρόγραμμα στον ύπνο

Ο ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με αρκετά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και η άνοια. Ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι συνδέεται επίσης με μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Η συμβουλή να κοιμάστε επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ είναι ευκολότερο να διατυπωθεί παρά να εφαρμοστεί. Γι’ αυτό, αντί να επικεντρώνεστε αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών, οι ειδικοί προτείνουν να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες για ποιοτικό ύπνο.

Ίσως το σημαντικότερο είναι να προσπαθείτε να διατηρείτε μια σταθερή ώρα ύπνου. Μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι η σταθερότητα του προγράμματος ύπνου – δηλαδή το να κοιμάστε και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα – αποτελούσε ακόμη ισχυρότερο δείκτη από ό,τι η συνολική διάρκεια του ύπνου.