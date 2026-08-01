Μπορεί το βερνίκι gel να καταστρέψει τα νύχια; Η άποψη της ποδολόγου

Το ημιμόνιμο μανικιούρ και το gel έχουν καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας ομορφιάς για πολλές γυναίκες, προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα που διαρκούν εβδομάδες. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι βλάβες στα νύχια δεν προέρχονται τόσο από το προϊόν, όσο από την εφαρμογή και την αφαίρεσή του.

Η ποδολόγος Μαίρη Οικονομοπούλου τονίζει ότι το gel δεν είναι κατ' ανάγκη «εχθρός» των νυχιών. Οι βλάβες προκύπτουν κυρίως από την κακή προετοιμασία του φυσικού νυχιού, το υπερβολικό λιμάρισμα πριν από την εφαρμογή και την επιθετική αφαίρεση του προϊόντος.

Προβλήματα από τη λανθασμένη αφαίρεση

Η αφαίρεση του ημιμόνιμου με το «ξεκόλλημα» του προϊόντος όταν αρχίζει να σηκώνεται είναι ένα συχνό λάθος. Αυτή η πρακτική δεν απομακρύνει μόνο το gel, αλλά και λεπτές στρώσεις της φυσικής κερατίνης του νυχιού, με αποτέλεσμα τα νύχια να γίνονται πιο αδύναμα και εύθραυστα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή αφαίρεση από επαγγελματία μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο φθοράς. Η αυτοσχέδια αφαίρεση μέσω τραβήγματος ή ξυσίματος δεν συνιστάται.

Χρειάζονται «διάλειμμα» τα νύχια;

Μια συχνή ερώτηση στα nail salons αφορά την ανάγκη για διάλειμμα από το gel. Στην πραγματικότητα, τα νύχια είναι φτιαγμένα από νεκρά κύτταρα κερατίνης και δεν «αναπνέουν». Ο σκοπός του διαλείμματος είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση της ονυχαίας πλάκας και να δοθεί χρόνος για αποκατάσταση σε περιπτώσεις λέπτυνσης ή τραυματισμού.

Εάν παρατηρείτε λευκές κηλίδες, απολέπιση ή ευαισθησία, είναι καλύτερο να αποφύγετε το gel για μερικές εβδομάδες και να εστιάσετε στην καθημερινή ενυδάτωση και σε ειδικές θεραπείες.

Προσοχή στα νύχια των ποδιών

Σύμφωνα με τους ποδολόγους, η χρήση gel στα νύχια των ποδιών μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει πίεση από στενά παπούτσια. Η σκληρή επίστρωση μπορεί να μειώσει την ευκαμψία του νυχιού και να συμβάλει σε τραυματισμούς ή ονυχόλυση.

Πώς να προστατεύσετε τα νύχια σας

Για όσες αγαπούν το ημιμόνιμο, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία των νυχιών:

- Επιλέξτε πιστοποιημένο επαγγελματία με σωστές πρακτικές εφαρμογής. - Αποφύγετε την αυτοσχέδια αφαίρεση του gel. - Χρησιμοποιείτε καθημερινά λάδι για τα επωνύχια και ενυδατική κρέμα χεριών. - Αν παρατηρήσετε πόνο ή αλλαγές στο νύχι, συμβουλευτείτε ποδολόγο ή δερματολόγο πριν από νέο μανικιούρ. - Αν τα νύχια σας έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί, αφήστε τα να ανακάμψουν πριν από την επόμενη εφαρμογή.

Το gel δεν προκαλεί αυτόματα βλάβες στα νύχια. Οι φθορές συνήθως προέρχονται από λάθη στην εφαρμογή, υπερβολικό λιμάρισμα και κακή αφαίρεση. Όπως επισημαίνει η ποδολόγος Μαίρη Οικονομοπούλου, η σωστή τεχνική και η τακτική αξιολόγηση της υγείας των νυχιών είναι πιο σημαντικές από το ίδιο το προϊόν, επιτρέποντας έτσι να απολαμβάνετε ένα περιποιημένο μανικιούρ χωρίς να θυσιάζετε τη δύναμη και την υγεία των φυσικών σας νυχιών.