Η συνήθεια που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη: Τηγανητές πατάτες

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης δείχνουν ότι οι τηγανητές πατάτες, αν και παρασκευάζονται από ένα λαχανικό, ενδέχεται να μην είναι τόσο ωφέλιμες για την υγεία μας. Παρόλο που προσφέρουν στιγμιαία απόλαυση, η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, ειδικότερα όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The BMJ, εξέτασε δεδομένα από περισσότερους από 205.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε τρεις μεγάλες μακροχρόνιες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων για πάνω από 30 χρόνια, καταγράφοντας πόσο συχνά κατανάλωναν διάφορες μορφές πατάτας, όπως:

Τηγανητές πατάτες

Βραστές πατάτες

Ψητές πατάτες

Πουρέ πατάτας

Προϊόντα ολικής άλεσης

Κατά τη διάρκεια αυτής της παρακολούθησης, διαγνώστηκαν περισσότερα από 22.200 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Η ανάλυση έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τρεις μερίδες τηγανητές πατάτες την εβδομάδα είχαν 20% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνους που τις κατανάλωναν σπανιότερα. Αντίθετα, η κατανάλωση βραστών ή ψητών πατατών δεν σχετίστηκε με σημαντική αύξηση του κινδύνου.

Η καλύτερη επιλογή: Δημητριακά ολικής άλεσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, όπως φάρο (farro), ζυμαρικά ολικής άλεσης ή ψωμί ολικής, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη κατά 4% όταν αντικαθιστούν τις βραστές ή ψητές πατάτες. Όταν τα δημητριακά ολικής άλεσης αντικαθιστούν τις τηγανητές πατάτες, ο κίνδυνος μειώνεται κατά 19%.

Πιθανές αιτίες της σύνδεσης με τον διαβήτη

Αν και η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει την ακριβή αιτία αυτής της σχέσης, οι ειδικοί προτείνουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Η διαιτολόγος Jessica Cording αναφέρει ότι οι τηγανητές πατάτες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του βάρους, ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Ο ενδοκρινολόγος Christoph Buettner προσθέτει ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συχνά τηγανητές πατάτες τείνουν να ακολουθούν λιγότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, με υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων αμύλων, λιπαρών και ζάχαρης. Έτσι, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο οι πατάτες, αλλά και το συνολικό διατροφικό πρότυπο που τις περιλαμβάνει.

Η θέση των πατατών στη διατροφή μας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πατάτες διαθέτουν θρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο και βιταμίνες, και μπορούν να είναι μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Η Jessica Cording προτείνει να συνδυάζονται με άπαχες πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και άφθονα μη αμυλούχα λαχανικά για ένα πιο ισορροπημένο γεύμα.

Όσον αφορά τις τηγανητές πατάτες, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι μια περιστασιακή μερίδα δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, προτείνουν να προτιμώνται οι ψητές ή βραστές πατάτες στην καθημερινή διατροφή, καθώς προσφέρουν τα οφέλη του λαχανικού χωρίς τις επιβαρύνσεις του τηγανίσματος. Ο Buettner καταλήγει: «Είναι απολύτως εντάξει να φάτε λίγες τηγανητές πατάτες μαζί με πολλά λαχανικά και κάποια πηγή πρωτεΐνης. Αυτό που δεν είναι καλή ιδέα είναι να τις καταναλώνετε μόνες τους ή ως σνακ σε τακτική βάση».