Διακοπές με ασφάλεια: Το φαρμακείο ταξιδιού που μπορεί να σας προστατεύσει από δυσάρεστες εκπλήξεις

Ενόψει της αυξημένης κίνησης εκδρομέων τον Αύγουστο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπογραμμίζει την ανάγκη για σωστή προετοιμασία πριν από κάθε ταξίδι. Ένα καλά οργανωμένο φαρμακείο διακοπών μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο για την άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και άλλων υγειονομικών προβλημάτων, μέχρι να μπορέσει να παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Προσαρμογή του περιεχομένου του φαρμακείου

Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ειδικές ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα για άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης, προκειμένου να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.