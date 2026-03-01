Τα φρούτα και τα λαχανικά του Μαρτίου: Ο απόλυτος οδηγός για την ανοιξιάτικη αποτοξίνωση

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της μετάβασης. Η φύση «ξυπνά» και μαζί της ο μεταβολισμός μας αναζητά τροφές που θα μας προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια για να αποχαιρετήσουμε τη χειμερινή νωθρότητα. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: στο 2026, η επιλογή εποχικών προϊόντων δεν είναι μόνο θέμα γεύσης, αλλά μια πολιτική πράξη υπέρ της βιωσιμότητας και της υγείας μας, καθώς τα τρόφιμα της εποχής έχουν το μέγιστο θρεπτικό φορτίο.

Το ερώτημα είναι: ξέρετε ποια υλικά πρέπει να μπουν στο καλάθι σας τώρα για να θωρακίσετε το ανοσοποιητικό σας;

Τα «αστέρια» του Μαρτίου στο μανάβικο

1. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Ο Μάρτιος είναι ο «παράδεισος» της χλωροφύλλης.

Σπανάκι & Σέσκουλα: Πλούσια σε σίδηρο και βιταμίνη Κ. Ιδανικά για τάρτες ή ανοιξιάτικα σπανακόρυζα.

Σπαράγγια: Ο βασιλιάς του μήνα. Είναι διουρητικά, βοηθούν στην αποτοξίνωση και είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ.

Αγκινάρες: Η ώρα τους έφτασε. Είναι η καλύτερη τροφή για το συκώτι και τη χολή, βοηθώντας στην πέψη των λιπών.

2. Οι τελευταίοι θησαυροί του χειμώνα

Πριν δώσουμε τη σκυτάλη στα καλοκαιρινά είδη, απολαμβάνουμε τα πιο γλυκά λαχανικά της εποχής:

Φινόκιο (Μάραθος): Με την ιδιαίτερη γεύση γλυκάνισου, είναι εξαιρετικό για το φούσκωμα και την πέψη.

Πράσα & Καρότα: Στην κορύφωση της γεύσης τους, ιδανικά για ελαφριές σούπες ή ψητά λαχανικά.

3. Φρούτα: Η γέφυρα προς το καλοκαίρι

Αν και τα φρούτα του Μαρτίου δεν έχουν ακόμη την ποικιλία του Ιουνίου, είναι εξαιρετικά για βιταμίνη C:

Φράουλες: Οι πρώτες πρώιμες φράουλες κάνουν την εμφάνισή τους. Είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και χαμηλές σε θερμίδες.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια & Μανταρίνια): Παραμένουν στην πρώτη γραμμή για την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις ανοιξιάτικες ιώσεις.

Ακτινίδια: Η υπερτροφή της Ελλάδας που βοηθά σημαντικά στη λειτουργία του εντέρου.

Γιατί να επιλέγετε εποχικά το 2026;

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι τα λαχανικά εκτός εποχής συχνά στερούνται γεύσης και βιταμινών λόγω της μακράς μεταφοράς ή της καλλιέργειας σε θερμοκήπια με εντατική χρήση λιπασμάτων.

Κόστος: Τα προϊόντα εποχής είναι πάντα πιο οικονομικά, καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά. Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Λιγότερα χιλιόμετρα μεταφοράς σημαίνουν λιγότερους ρύπους. Γεύση: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το άρωμα ενός φρεσκοκομμένου σπαραγγιού τον Μάρτιο.

Διαβάστε ακόμα: «Carnivore diet» ανατροπή: Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου;