Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο: Διασωληνωμένος 56χρονος με πολυοργανική ανεπάρκεια

Ένας 56χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης. Ο ασθενής, που είναι διασωληνωμένος, παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια και τα πρώτα ευρήματα παραπέμπουν στη νόσο, η οποία μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με ούρα μολυσμένων τρωκτικών.

Ιατρικό ιστορικό και καθυστέρηση στη βοήθεια

Ο 56χρονος, πατέρας δύο παιδιών και κάτοικος αγροτικής περιοχής του νησιού, εμφάνισε έντονο πυρετό για περίπου δέκα ημέρες, ωστόσο καθυστέρησε να ζητήσει ιατρική βοήθεια, γεγονός που έχει επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του. Δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου, με τα αποτελέσματα να αναμένονται την Παρασκευή.

Ανησυχία στα νησιά

Η περίπτωση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στη Ζάκυνθο, ειδικά μετά την επιβεβαίωση τεσσάρων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο. Η Ζάκυνθος καταγράφει αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά και άλλες περιοχές της χώρας, με τις υγειονομικές Αρχές να επισημαίνουν την ανάγκη για οργανωμένα μέτρα.

Οδηγίες του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ έχει τονίσει τη σημασία της έγκαιρης και συστηματικής μυοκτονίας, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την περίοδο αναπαραγωγής των τρωκτικών. Καθυστέρηση στη διαδικασία αυτή μειώνει την αποτελεσματικότητα. Ειδικοί του ΕΟΔΥ είχαν μεταβεί στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο, όπου έκαναν αυτοψίες σε αγροτικές περιοχές και σε σημεία με στάσιμα νερά, δίνοντας οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες.

Προτάσεις προστασίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες, συνιστάται η χρήση γαντιών και κατάλληλων υποδημάτων, καθώς και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η κάλυψη τυχόν πληγών ή εκδορών του δέρματος. Η λεπτοσπείρωση μπορεί να μεταδοθεί όταν το ανθρώπινο δέρμα έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά, χώμα ή επιφάνειες.