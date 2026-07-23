Η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 έφτασε στο τέλος της, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου στο https://results.it.minedu.gov.gr

https://results.it.minedu.gov.gr

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ανήλθε σε 70.593. Από αυτούς, οι 60.584 συμμετείχαν μέσω των ΓΕΛ και οι 10.009 μέσω των ΕΠΑΛ. Συνολικά, 63.609 υποψήφιοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, καθώς και στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, όπως και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει νωρίτερα τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου μέσω του gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα (SMS). Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στα Λύκεια της χώρας, όπου θα αναρτηθούν πίνακες με τους κωδικούς των υποψηφίων, χωρίς αναγραφή ονομάτων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του υπουργείου [https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr](https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr), πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας που χρησιμοποίησαν για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μήνυμα του Υφυπουργού Παιδείας

Με την ανακοίνωση των βάσεων, ο υφυπουργός Παιδείας και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, συνεχάρη τους επιτυχόντες για τις προσπάθειές τους και τους ευχήθηκε καλή ακαδημαϊκή πορεία. «Σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος για χιλιάδες νέες και νέους και ανοίγει ένας καινούριος. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους υποψηφίους για την προσπάθεια που κατέβαλαν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν τον στόχο τους, ο υφυπουργός τόνισε ότι οι βάσεις δεν καθορίζουν το μέλλον κανενός. «Η γνώση, η επαγγελματική εξέλιξη και η προσωπική επιτυχία έχουν σήμερα πολλές διαφορετικές διαδρομές», υπογράμμισε.

«Έχοντας συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες φοιτητές, γνωρίζω ότι οι άνθρωποι που προχωρούν στη ζωή δεν είναι πάντα εκείνοι που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επιλογή, αλλά εκείνοι που αξιοποίησαν με επιμονή κάθε ευκαιρία που βρήκαν μπροστά τους», κατέληξε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Η εικόνα των βάσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 αποτυπώνει μια σημαντική άνοδο στις Πολυτεχνικές Σχολές, με ανάκαμψη και στις στρατιωτικές σχολές, καθώς και έντονες ανακατατάξεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παράλληλα, ορισμένα τμήματα παρουσίασαν εντυπωσιακές πτώσεις.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των συγκριτικών πινάκων του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι ανακοινώθηκαν λίγο πριν τις 11 το πρωί, καταγράφεται σχεδόν καθολική ανοδική τάση στα τμήματα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων. Από τα 73 τμήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες, τα 71 παρουσίασαν αύξηση, ενώ μόλις δύο υποχώρησαν. Η μέση αύξηση στα συγκεκριμένα τμήματα αγγίζει τα 1.000 μόρια, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μια από τις πιο καθαρές εικόνες των φετινών βάσεων.

Σημαντικές αυξήσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όλα τα τμήματα καταγράφουν υψηλότερες βάσεις σε σχέση με το 2025. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς – Μηχανικούς Γεωπληροφορικής, οι οποίοι κέρδισαν 1.100 μόρια, φτάνοντας από 14.715 σε 15.815 μόρια.

Ακολουθεί η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η οποία αυξήθηκε κατά 1.010 μόρια, από 15.860 σε 16.870. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ σημείωσαν αύξηση 823 μορίων, ανεβαίνοντας από 17.265 στα 18.088 μόρια. Οι Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί κέρδισαν 900 μόρια, φτάνοντας σε νέα ύψη.

Αντίκτυποι στις άλλες σχολές

Αντίθετα, οι γεωπονικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές σχολές υπήρξαν οι πιο πληγείσες, με σημαντικές πτώσεις στις βάσεις τους. Αυτές οι ανακατατάξεις υπογραμμίζουν τις αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, που επηρεάζουν τις επιλογές σπουδών.

Η φετινή χρονιά αναδεικνύει τις προτιμήσεις των μαθητών και τη δυναμική των τμημάτων, με τις Πολυτεχνικές Σχολές να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις τους.

Οι 10 Σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μόνο για πυροσβέστες): άνοδος 7.570 μορίων. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας: άνοδος 4.425 μορίων. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα: άνοδος 3.895 μορίων. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, ειδική κατηγορία: άνοδος 2.695 μορίων. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ: άνοδος 2.675 μορίων. ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης: άνοδος 2.590 μορίων. Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ: άνοδος 2.575 μορίων. Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες: άνοδος 2.450 μορίων. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ: άνοδος 2.215 μορίων. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα: άνοδος 2.125 μορίων.

Οι 10 Σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο: πτώση 6.725 μορίων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ: πτώση 4.425 μορίων. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: πτώση 4.230 μορίων. Σχολή Πυροσβεστών, κατηγορία πολιτών: πτώση 3.300 μορίων. Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου: πτώση 2.460 μορίων. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα: πτώση 1.960 μορίων. Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα: πτώση 1.681 μορίων. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά: πτώση 1.410 μορίων. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά: πτώση 1.400 μορίων. Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: πτώση 1.340 μορίων.

Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Εξαιρώντας ειδικές κατηγορίες όπως στρατιωτικές, πυροσβεστικές και εκκλησιαστικές σχολές, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων καταγράφουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες.

Η βάση του τμήματος αυξήθηκε κατά 2.450 μόρια, από 11.980 σε 14.430.

Μεγάλη άνοδο 2.215 μορίων κατέγραψαν οι Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ κατά 1.910 μόρια ενισχύθηκε το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα.

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο ανέβηκαν κατά 1.890 μόρια, φθάνοντας στα 14.405.

Κατά 1.860 μόρια αυξήθηκε η βάση του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά, ενώ οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα κέρδισαν 1.805 μόρια.

Ισχυρές αυξήσεις κατέγραψαν ακόμη οι Πολιτικοί Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Πατρών με 1.775 μόρια, οι Πολιτικοί Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 1.680 και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 1.650 μόρια.

Οι ειδικές σχολές με τα μεγαλύτερα άλματα

Στο σύνολο του πίνακα, η μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση εμφανίζεται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην κατηγορία που αφορά μόνο υπηρετούντες πυροσβέστες.

Η βάση εκτινάχθηκε κατά 7.570 μόρια, από 9.940 σε 17.510. Πρόκειται, ωστόσο, για ειδική κατηγορία με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και θέσεων, επομένως η μεταβολή δεν μπορεί να συγκριθεί ευθέως με εκείνες των πανεπιστημιακών σχολών της γενικής σειράς.

Άνοδο 4.425 μορίων σημείωσε το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας, ενώ η Σχολή Ευελπίδων – Σώματα αυξήθηκε κατά 2.695 μόρια. Η κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης της ΣΜΥΑ κέρδισε 2.590 μόρια και η Σχολή Ευελπίδων – Όπλα 2.125.

Ποιες σχολές βυθίστηκαν

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη γενική σειρά των ΓΕΛ καταγράφει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η βάση του μειώθηκε κατά 4.230 μόρια, από 14.720 το 2025 σε 10.490 μόρια το 2026.

Μεγάλη πτώση 2.460 μορίων σημειώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, με τη βάση να περιορίζεται στα 10.980 μόρια.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα έχασε 1.960 μόρια, ενώ το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα υποχώρησε κατά 1.681 μόρια.

Κατά 1.410 μόρια μειώθηκε η βάση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην Καστοριά και κατά 1.400 μόρια του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά.

Απώλειες 1.340 μορίων κατέγραψε το Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ κατά 1.200 μόρια υποχώρησαν τόσο το Τμήμα Γεωπονίας όσο και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.