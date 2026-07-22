Αλλάζει θεαματικά το σκηνικό του καιρού μετά τον καύσωνα. Από τους 43°C σε επικίνδυνες καταιγίδες και χαλάζι

Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει δραματικά τις επόμενες ώρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να υποχωρούν και τον υδράργυρο να καταγράφει πτώση έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θερμοκρασίες και επερχόμενη κακοκαιρία

Το θερμό επεισόδιο που προηγήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει ο υδράργυρος τους 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, τους 42 βαθμούς στη Σπάρτη και τους 41 βαθμούς στον Αυλώνα. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τοπικά τους 47 με 48 βαθμούς.

Ωστόσο, η πτώση της θερμοκρασίας θα συνοδευτεί από έντονη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, την Παρασκευή αναμένονται σπάνια φαινόμενα για την εποχή, λόγω της σύγκρουσης δροσερότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με ξηρές μάζες της ατμόσφαιρας.

Επικίνδυνες καταιγίδες και προειδοποιήσεις

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, που θα ενταθούν από τη Λαμία και βορειότερα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παράκτιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, επεσήμανε την πιθανότητα επικίνδυνων καταιγίδων, ξαφνικών ανέμων και κεραυνών κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής από το δεύτερο μισό της ημέρας. Αυτό απαιτεί αυξημένη προσοχή από λουόμενους και σκάφη στη θάλασσα.

Βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο

Από το Σάββατο, η δροσιά θα είναι αισθητή, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Η απομάκρυνση της σκόνης και η μείωση της υγρασίας θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Τα φαινόμενα αναμένονται να μετατοπιστούν σταδιακά προς το Αιγαίο, με τον καιρό να επιστρέφει σε καλοκαιρινά επίπεδα από την Κυριακή, συνοδευόμενος από ισχυρούς βοριάδες.