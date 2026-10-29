Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες με τεσσάρα, νέα ήττα για τη Γιουβέντους

Η Νάπολι ήταν «καταιγιστική» στην έδρα της Μόντσα, επικρατώντας με 4-1 στην 9η αγωνιστική της ιταλικής Serie A. Αυτή η νίκη έδωσε βαθμολογική ανάσα στους «Παρτενοπέι», αφήνοντας πίσω τους τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Αντίθετα, η Γιουβέντους γνώρισε νέα ήττα με 2-0 από την Τζένοα, βυθιζόμενη ξανά σε κρίση.

Η θριαμβευτική επιστροφή της Νάπολι

Οι «Παρτενοπέι» έδειξαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στην αναμέτρηση με τη Μόντσα, καταφέρνοντας να πάρουν μια εμφατική εκτός έδρας νίκη με σκορ 4-1. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τη Νάπολι, καθώς την βοήθησε να ξεπεράσει μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα που την είχαν φέρει εκτός της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας.

Με αυτή τη νίκη, η Νάπολι κατάφερε να «πιάσει» στην 7η θέση τη Γιουβέντους, έχοντας πλέον αμφότερες 14 βαθμούς. Η ομάδα πήρε μια σημαντική «ανάσα» στη Serie A, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα της Νάπολι

Η Νάπολι πήρε το προβάδισμα στο παιχνίδι μόλις στο 10ο λεπτό, με γκολ του Ράσμους Χόιλαντ. Ο Δανός επιθετικός επέστρεψε έτσι στα γκολ έπειτα από οκτώ αγώνες, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του. Παρά την ισοφάριση της Μόντσα στο 43ο λεπτό με κεφαλιά του Γκουστάβο Βαρέλα, οι «Παρτενοπέι» δεν πτοήθηκαν.

Στην επανάληψη, η Νάπολι μπήκε πιο δυνατά και ήταν σαφώς καλύτερη, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης. Στο 48ο λεπτό, ο Ματέο Πολιτάνο εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα και σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα. Το προβάδισμα διευρύνθηκε στο 62ο λεπτό από τον Ράφα Μαρίν, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Πολιτάνο. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 67ο λεπτό ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, αξιοποιώντας μια εξαιρετική πάσα του Λανγκ.

Ο τραυματισμός του Λομπότκα επισκίασε τη νίκη

Παρά την εμφατική νίκη και την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις, η χαρά της Νάπολι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό ενός εκ των βασικών της παικτών. Ο Στάνισλαβ Λομπότκα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πλήγμα για τους «Παρτενοπέι», καθώς ο Λομπότκα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας.

Νέα ήττα και κρίση για τη Γιουβέντους

Από την άλλη πλευρά, η «γηραιά κυρία» γνώρισε μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά με 2-0 από την Τζένοα εντός έδρας. Αυτό το αποτέλεσμα βύθισε ξανά τη Γιουβέντους σε κρίση, καθώς αποτελεί την τρίτη της ήττα σε μόλις εννέα αγώνες στη φετινή Serie A.

Οι Γενοβέζοι ήταν αποτελεσματικοί, πετυχαίνοντας δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Ο Εχιζίμπουε άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπαλντάντσι. Λίγο αργότερα, στο 28ο λεπτό, ο ίδιος ο Μπαλντάντσι διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, έπειτα από ένα κλέψιμο του Βιτίνια και μία νέα αδράνεια στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Η αδυναμία αντίδρασης της Γιουβέντους

Η Γιουβέντους δυσκολεύτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να αντιδράσει στην πίεση της Τζένοα. Η ομάδα παρουσίασε σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της και δημιούργησε ελάχιστες ουσιαστικές απειλές προς την αντίπαλη εστία. Η εικόνα της «Μεγάλης Κυρίας» ήταν απογοητευτική, με τους Γενοβέζους να την αφήνουν στο -11 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Παρά τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της Γιουβέντους δεν βελτιώθηκε αισθητά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν μία εκτέλεση φάουλ του Κόπμαϊνερς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, στερώντας της ακόμη και το γκολ της τιμής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit