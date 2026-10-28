Η Βιλερμπάν «λύγισε» την Παρτίζαν με ηγέτη τον Πάτι Μιλς

Η Βιλερμπάν κατάφερε να επιβληθεί της Παρτίζαν με σκορ 82-75, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το παιχνίδι, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως θρίλερ, κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες κατοχές των δύο ομάδων, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο.

Η κρίσιμη επικράτηση της Βιλερμπάν

Η γαλλική ομάδα, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τη σεζόν με αρκετό κόσμο να την υποτιμάει, έδειξε για άλλη μια φορά την αγωνιστική της βελτίωση. Η νίκη επί της Παρτίζαν ήρθε μετά από μια σκληρή μάχη, όπου η Βιλερμπάν κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Το τελικό σκορ των 82-75 αντικατοπτρίζει την ένταση και την αγωνία που επικράτησε στο παρκέ, με τους Γάλλους να παίρνουν το προβάδισμα στα σημεία που μετρούσαν περισσότερο. Η επικράτηση αυτή προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα στην πορεία της Βιλερμπάν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Πάτι Μιλς ηγήθηκε των Γάλλων

Στην πρώτη γραμμή της επίθεσης για τη Βιλερμπάν βρέθηκε ο Πάτι Μιλς, ο οποίος με την εμφάνισή του έβαλε για τα καλά τα γυαλιά σε όσους τον θεωρούσαν παλαίμαχο. Ο έμπειρος παίκτης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του παρουσία στο παρκέ.

Η συμβολή του Μιλς ήταν καθοριστική, ειδικά στις τελευταίες κατοχές, όπου η εμπειρία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Οι 14 πόντοι του αποτέλεσαν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν τη Βιλερμπάν στη νίκη.

Οι κομβικοί Γουότερς και Κράουντερ

Εκτός από τον Πάτι Μιλς, εξίσου σημαντική ήταν και η συνεισφορά άλλων παικτών της Βιλερμπάν. Ο Γουότερς τελείωσε το παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό πόντων, δηλαδή 14, ενώ παράλληλα μοίρασε επτά ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Θετική παρουσία είχε και ο Τζάε Κράουντερ, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους στην επίθεση της ομάδας του. Επιπλέον, συνέλεξε 2 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση που συνέβαλε στην επικράτηση της Βιλερμπάν.

Η εμφάνιση της Παρτίζαν και η διάκριση του Χέιζ

Από την πλευρά της Παρτίζαν, παρά την ήττα, υπήρξε ένας παίκτης που ξεχώρισε με την απόδοσή του. Ο Κεβάριους Χέιζ κατέγραψε μια τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 15 πόντους σε μόλις 23 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Ο Χέιζ συμπλήρωσε την παρουσία του με οκτώ ριμπάουντ, δένοντας με τον καλύτερο τρόπο την ατομική του επίδοση. Η προσπάθειά του ήταν αξιοσημείωτη, αν και δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την τελική έκβαση του παιχνιδιού υπέρ της ομάδας του.

Η πορεία της Βιλερμπάν στη σεζόν

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε τη σεζόν με αρκετό κόσμο να την υποτιμάει, ενώ τα όνειρα του Τόνι Πάρκερ σχετικά με τις μεταγραφές δεν εκπληρώθηκαν. Ωστόσο, όσο περισσότερες εβδομάδες περνούν, τόσο περισσότερα προβλήματα δημιουργεί στους αντιπάλους της στην EuroLeague.

Η ομάδα δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον ρυθμό της και να αναπτύσσει μια δυναμική που την καθιστά έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για κάθε ομάδα της διοργάνωσης. Η νίκη επί της Παρτίζαν αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της ανοδικής της πορείας.

Με πληροφορίες από: Athletiko