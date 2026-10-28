Ο Δημήτρης Καλοσκάμης για την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, απέδωσε την ήττα της ομάδας του με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην έλλειψη συγκέντρωσης κατά τις καθοριστικές στιγμές του αγώνα. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία των λεπτομερειών σε ένα ντέρμπι και τόνισε την ανάγκη για άμεση αντίδραση ενόψει του επερχόμενου αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η ανάλυση του αγώνα στην Τούμπα

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναφέρθηκε εκτενώς στις λεπτομέρειες που, όπως δήλωσε, έκριναν την αναμέτρηση στην Τούμπα. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή της Ένωσης, η ομάδα του ξεκίνησε δυνατά και στα δύο ημίχρονα του αγώνα. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το διάστημα κατά το οποίο είχε το πάνω χέρι και παρουσίαζε υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χαμένη ευκαιρία του Ζίνι, την οποία ο Καλοσκάμης χαρακτήρισε ως κομβική στιγμή. Εκτίμησε πως αν το σουτ του Ζίνι είχε καταλήξει στα δίχτυα, η εξέλιξη του ντέρμπι θα ήταν εντελώς διαφορετική και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει. «Εκεί που η ομάδα πήρε το πάνω χέρι, δεν μπήκε το σουτ του Ζίνι. Θα μιλούσαμε για άλλο ματς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι καθοριστικές στιγμές και η έλλειψη συγκέντρωσης

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης επανέλαβε ότι η έλλειψη συγκέντρωσης στις κρίσιμες στιγμές ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην ήττα. Όπως εξήγησε, η ΑΕΚ δέχθηκε το πρώτο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, σε ένα σημείο όπου η ομάδα φαινόταν να έχει τον έλεγχο. Αυτό το γεγονός ανάγκασε την ομάδα να ανοιχτεί περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να αντιδράσει.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην παραχώρηση χώρων, με αποτέλεσμα η ομάδα να δεχθεί και ένα τρίτο γκολ. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς εγρήγορσης σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. «Αν θέλεις να κερδίζεις ντέρμπι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος», τόνισε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πνευματική ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η εικόνα της ΑΕΚ μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια

Εκτός από την ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα, ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναφέρθηκε και στην γενικότερη εικόνα της ΑΕΚ όταν αγωνίζεται μακριά από την έδρα της, τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η δήλωσή του υποδηλώνει μια προβληματική κατάσταση που χρήζει βελτίωσης, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες ή να αναλύει τους λόγους αυτής της εικόνας. Η απόδοση της ομάδας εκτός έδρας φαίνεται να απασχολεί τον ποδοσφαιριστή και να αποτελεί σημείο προς συζήτηση.

Το μήνυμα ενόψει Παναθηναϊκού

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Καλοσκάμης έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενόψει της επόμενης κρίσιμης αναμέτρησης της ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό. Τόνισε πως οι ομάδες που διεκδικούν τίτλους και κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες στιγμές με αποφασιστικότητα.

«Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο. Σκεφτόμαστε μόνο τον Παναθηναϊκό, να δουλέψουμε και στο τέλος να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε», ανέφερε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, δείχνοντας την προσήλωση της ομάδας στον επόμενο στόχο και την πίστη στην ικανότητά της να ανακάμψει.

Με πληροφορίες από: Athletiko