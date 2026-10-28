Δημήτρης Καλοσκάμης: «Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο»

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με σκορ 3-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου, Δημήτρης Καλοσκάμης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV, αναλύοντας την εικόνα του αγώνα και εστιάζοντας στη σημασία της συγκέντρωσης στις λεπτομέρειες που καθορίζουν το αποτέλεσμα.

Η ανάλυση του αγώνα από τον Καλοσκάμη

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ντέρμπι, τονίζοντας ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των καλών της διαστημάτων. Παρά την καλή είσοδο της ομάδας και στα δύο ημίχρονα, υπήρξαν καθοριστικές στιγμές που δεν αξιοποιήθηκαν.

Ο μεσοεπιθετικός στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, δηλώνοντας: «Εκεί που η ομάδα πήρε το πάνω χέρι, δεν μπήκε το σουτ του Ζίνι. Θα μιλούσαμε για άλλο ματς». Αυτή η χαμένη ευκαιρία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε αλλάξει σημαντικά τη ροή και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης στην Τούμπα.

Οι χαμένες ευκαιρίες και η ροή του αγώνα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Καλοσκάμη, η ΑΕΚ δέχθηκε το πρώτο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, ένα γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία και την τακτική της ομάδας. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τους παίκτες να ανοιχτούν στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να αντιδράσουν και να ανατρέψουν το σκορ.

Ωστόσο, το άνοιγμα της ομάδας είχε ως συνέπεια να δεχθεί και ένα τρίτο τέρμα από τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Ο Καλοσκάμης υπογράμμισε την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση, καθώς σε τέτοια παιχνίδια οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και κρίνουν τον νικητή.

Η σημασία της συγκέντρωσης στα ντέρμπι

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης τόνισε με έμφαση την κρισιμότητα της συγκέντρωσης σε αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, όπως είναι τα ντέρμπι. «Τα ντέρμπι έτσι πάνε. Νικητής είναι ο πιο συγκεντρωμένος στις λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προσοχή σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού είναι καθοριστική.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πρόσθεσε ότι, για να μπορέσει μια ομάδα να κερδίσει ένα ντέρμπι, είναι απαραίτητο να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Η παραμικρή απώλεια προσοχής μπορεί να αποβεί μοιραία και να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Το μήνυμα για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό

Πέρα από την ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα, ο Καλοσκάμης έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα που αφορά τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τον τίτλο και κάνουν πρωταθλητισμό. «Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν μάθει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο», υπογράμμισε, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής.

Αυτή η δήλωση αντανακλά τη νοοτροπία που απαιτείται σε υψηλό επίπεδο, όπου οι δυσκολίες και οι αναποδιές αποτελούν μέρος της πορείας. Η ικανότητα να ξεπερνά κανείς τα εμπόδια και να συνεχίζει με αποφασιστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό των ομάδων που στοχεύουν στην κορυφή.

Επόμενος στόχος ο Παναθηναϊκός

Κοιτώντας ήδη μπροστά, ο Δημήτρης Καλοσκάμης έστρεψε την προσοχή στον επόμενο αντίπαλο της ΑΕΚ. Η ομάδα αφήνει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ και επικεντρώνεται πλήρως στην επόμενη αναμέτρηση, η οποία είναι κρίσιμη για τους στόχους της.

«Σκεφτόμαστε μόνο τον Παναθηναϊκό, να δουλέψουμε και στο τέλος να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε», δήλωσε ο μεσοεπιθετικός. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την άμεση εστίαση της ομάδας στην προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα και την προσήλωση στην επίτευξη των τελικών της επιδιώξεων στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta