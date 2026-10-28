Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με σκορ 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του και στα αμυντικά λάθη που οδήγησαν στην απώλεια του θετικού αποτελέσματος. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στον κανονισμό που αφορά την υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στη διοργάνωση.

Η ανάλυση της ήττας και τα «φθηνά» γκολ

Ο Μάρκο Νίκολιτς απέδωσε την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στην αδυναμία της ομάδας του να αξιοποιήσει τις δημιουργηθείσες ευκαιρίες, καθώς και στα εύκολα γκολ που δέχθηκε. Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «δύσκολο και κακό», σημειώνοντας ότι είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που η Ένωση παρουσιάζει καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Σέρβος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του σπατάλησε ευκαιρίες και έχασε με «φθηνά γκολ». Ειδικότερα, στάθηκε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δέχθηκε γκολ από αντεπίθεση, ένα περιστατικό που χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο», καθώς είχε συζητηθεί εκτενώς στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα. Παρά τις επισημάνσεις, τα αμυντικά λάθη κόστισαν ακριβά.

Η εικόνα του αγώνα και η αδυναμία ανατροπής

Σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο ημίχρονο, καταγράφοντας κόρνερ και καλές πάσες. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, έλειπε η «ανταγωνιστική λεπτομέρεια» για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να μετατρέψει την πίεση σε γκολ. Αυτή η έλλειψη αποτελεσματικότητας στο τελείωμα των φάσεων αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε επίσης πολύ καλά για την ΑΕΚ, με τους ποδοσφαιριστές να δημιουργούν εκ νέου ευκαιρίες. Η ομάδα κατάφερε να πετύχει ένα «πολύ όμορφο γκολ», δίνοντας την αίσθηση ότι θα μπορούσε να φτάσει στην ανατροπή του σκορ. Ωστόσο, σε ένα κρίσιμο σημείο, δέχθηκε ακόμα ένα γκολ από αντεπίθεση, γεγονός που, κατά τον προπονητή, ήταν «ανεπίτρεπτο» και ματαίωσε τις ελπίδες για την επιστροφή στο παιχνίδι.

Ο κανονισμός των δύο νεαρών και η καθυστερημένη ενημέρωση

Ένα από τα θέματα που σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο υποχρεωτικός κανονισμός για τη χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την ετοιμότητα της ομάδας του να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτή την απαίτηση, συνδέοντας την κατάσταση με την καθυστερημένη ενημέρωση που έλαβε η ομάδα.

«Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για τους δύο νεαρούς, αλλά πώς να είμαστε όταν λάβαμε την ενημέρωση για τον νέο κανονισμό λίγο πριν αρχίσει η σεζόν;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Η καθυστερημένη αυτή ενημέρωση, σύμφωνα με τον ίδιο, δυσκόλεψε σημαντικά την προετοιμασία της ομάδας του για την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού, επηρεάζοντας ενδεχομένως τον σχεδιασμό και την τακτική προσέγγιση των αγώνων.

Συνέπεια στην απόδοση, αλλά όχι στα αποτελέσματα

Αναφορικά με την συνολική εικόνα της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην απόδοση της ομάδας εντός και εκτός έδρας. «Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο φέτος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ομάδα δείχνει σταθερά σημάδια βελτίωσης και αγωνιστικής συνέπειας, ανεξαρτήτως του γηπέδου που αγωνίζεται.

Ωστόσο, ο προπονητής παραδέχθηκε ότι «κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν έρχονται, όπως απόψε». Επανέλαβε ότι έλειπαν κάποιες «ανταγωνιστικές λεπτομέρειες» και ότι η ομάδα εξακολουθεί να δέχεται αντεπιθέσεις, κάτι που χαρακτήρισε εκ νέου «ανεπίτρεπτο». Αυτή η αστοχία στην αντιμετώπιση των αντεπιθέσεων φαίνεται να αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko