Ο Ολυμπιακός ως «Λερναία Ύδρα» στην Πόλη, νίκησε την Μπεσίκτας παρά τα προβλήματα

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με επιτυχία τα ταξίδια του στη Euroleague, καθώς κατάφερε να περάσει από την Πόλη και την έδρα της Μπεσίκτας. Η επικράτηση αυτή ήρθε μετά από μια εξαιρετική κατά διαστήματα εμφάνιση, παρά τα αμέτρητα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι Πειραιώτες απέδειξαν για άλλη μια φορά την πληρότητα και το πλάνο τους, αναδεικνύοντας πρωταγωνιστές.

Οι απουσίες και η «Λερναία Ύδρα»

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις, καθώς δεν είχε στη διάθεσή της τους Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ. Παρόλα αυτά, κατάφερε να βρει λύσεις και να πάρει πολλά πράγματα από πολλούς παίκτες, εκτελώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό της πλάνο.

Οι Πρωταθλητές, όπως είχε συμβεί και με την Φενέρ όπου ηττήθηκαν στο σουτ, απέδειξαν πως λειτουργούν ως μία ομάδα «Λερναία Ύδρα». Αυτό σημαίνει ότι δεν λυγίζουν στις δυσκολίες, αλλά βρίσκουν συνεχώς τις λύσεις και τα πρόσωπα για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Πρωταγωνιστές στην περιφέρεια και το «ζωγραφιστό»

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η περιφέρεια του Ολυμπιακού έκανε τη δουλειά της με την τετράδα των Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτα και Γουόρντ. Οι συγκεκριμένοι παίκτες αγωνίστηκαν για όλους τους απόντες, καλύπτοντας τα κενά που είχαν δημιουργηθεί.

Στο «ζωγραφιστό», οι Τζόουνς και Χολ είχαν μια απολαυστική κοινή παρουσία, κάνοντας τη διαφορά. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας, ειδικά δεδομένων των απουσιών.

Η «διαβολοβδομάδα» και ο επόμενος στόχος

Ο Ολυμπιακός στάθηκε όρθιος στην αρχή μιας πολύ επικίνδυνης «διαβολοβδομάδας», όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ομάδα επιστρέφει τώρα στη βάση της, προκειμένου να προετοιμαστεί για τον επόμενο αγώνα.

Ο στόχος είναι να κάνει το 2/2 σε αυτή την απαιτητική περίοδο, με τη βοήθεια του κόσμου του, απέναντι στη Μιλάνο. Η νίκη στην Πόλη δίνει ώθηση για τη συνέχεια των υποχρεώσεων στη Euroleague.

Αμυντικό «κλείδωμα» των αντιπάλων

Δύο από τα πιο βασικά σημεία του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήταν ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης και το αμυντικό «κλείδωμα» του διδύμου Γουίλμπεκιν - Ζίζιτς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον δεύτερο, λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ.

Οι δύο επικίνδυνοι παίκτες της ομάδας του Αλιμπίγεβιτς ουσιαστικά έμειναν στο μηδέν, καθώς η άμυνα των Πειραιωτών τους εξαφάνισε. Ο Γουίλμπεκιν είχε συνεχώς έναν ψηλό παίκτη πάνω του στις αλλαγές και τελείωσε το ματς με μόλις 1/8 σουτ, τελείως εκτός ρυθμού.

Ο Κροάτης σέντερ, Ζίζιτς, αγωνίστηκε μόλις 9:35 λεπτά. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η επίθεση του Ολυμπιακού «χτυπούσε» στα αργά και βαριά του πόδια, θέτοντάς τον νοκ-άουτ και μην του επιτρέποντας να νιώσει καθόλου την επιθετική του απειλή. Επιπλέον, η εξαιρετική δουλειά του Πλώτα πάνω στον δραστήριο ΝτεΤζούλιους στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο αποτέλεσε ένα ακόμα βασικό στοιχείο της νίκης.

Με πληροφορίες από: Athletiko