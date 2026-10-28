Η Κηφισιά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Novibet League Cup

Με μια εμφατική νίκη επί του Φοίνικα Σύρου, η Κηφισιά εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς». Η ομάδα επικράτησε με 3-0 σετ στην ουδέτερη έδρα του Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε υψηλούς ρυθμούς, με την Κηφισιά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά την ήττα που υπέστη από τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Novibet Volley League. Η νίκη αυτή της δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων.

Η εξέλιξη του αγώνα και ο MVP

Ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμικός, με τον Κέβιν Καραμπαλί να αναδεικνύεται MVP του αγώνα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του. Ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας της Κηφισιάς ήταν το αδιαπέραστο μπλοκ της, το οποίο δυσκόλεψε σημαντικά τις επιθέσεις του Φοίνικα Σύρου.

Συνολικά, οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων. Από την πλευρά του, ο Φοίνικας Σύρου σημείωσε 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 9 μπλοκ και εκμεταλλεύτηκε 19 λάθη των αντιπάλων του.

Οι συνθέσεις και οι επιδόσεις του Φοίνικα Σύρου

Ο Φοίνικας Σύρου, με προπονητή τον Άκη Χατζηαντωνίου, παρατάχθηκε με τους Σαλταφερίδη, Νέλι, Ρουσόπουλο, Βαλτσίνοφ, Χαπανιέμι και Καγιαλή. Ο Σαλταφερίδης συνέβαλε με 6 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από επιθέσεις σε 9 προσπάθειες και 2 από μπλοκ, ενώ είχε 40% αποτελεσματικότητα στην υποδοχή με 30% άριστες. Ο Νέλι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15 πόντους, σημειώνοντας 14 επιθέσεις σε 27 προσπάθειες και 1 άσσο.

Ο Βαλτσίνοφ πρόσθεσε 6 πόντους με 4/16 επιθέσεις και 2 μπλοκ, έχοντας 37% στην υποδοχή με 32% άριστες. Ο Χαπανιέμι συνέβαλε με 5 πόντους, εκ των οποίων 1 από επίθεση και 4 από μπλοκ, ενώ ο Καγιαλής σημείωσε 3 πόντους με 2 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Στην υποδοχή αγωνίστηκε ο Συναδινός με 55% αποτελεσματικότητα και 35% άριστες. Επίσης, ο Τελκίσκι πρόσθεσε 1 πόντο από επίθεση, ενώ ο Χάκας συνέβαλε με 3 πόντους, 1 από επίθεση και 2 άσσους, με 50% στην υποδοχή και 20% άριστες. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Κονίδης, Αλιάι και Ιντρισλλάρι.

Οι συνθέσεις και οι επιδόσεις της Κηφισιάς

Για την Κηφισιά, υπό την καθοδήγηση του Νίκου Ζαλμά, αγωνίστηκαν οι Μπάνοφ, Μολίνα, Σπυριούνης, Στάνκοφ, Ρανγκέλ και Καραμπαλί. Ο Μπάνοφ ήταν εξαιρετικός με 14 πόντους, 13 από επιθέσεις σε 25 προσπάθειες και 1 από μπλοκ. Ο Μολίνα σημείωσε 10 πόντους, με 8 επιθέσεις σε 22 προσπάθειες, 1 άσσο και 1 μπλοκ, ενώ είχε 56% στην υποδοχή με 39% άριστες.

Ο Σπυριούνης πρόσθεσε 7 πόντους, 5 από επιθέσεις σε 14 προσπάθειες και 2 από μπλοκ, με 50% στην υποδοχή και 22% άριστες. Ο Στάνκοφ συνέβαλε με 6 πόντους, 3 από επιθέσεις σε 4 προσπάθειες, 1 άσσο και 2 μπλοκ. Ο Ρανγκέλ είχε 11 πόντους, 9 από επιθέσεις σε 13 προσπάθειες και 2 από μπλοκ. Ο MVP του αγώνα, Καραμπαλί, σημείωσε επίσης 11 πόντους, με 5 επιθέσεις σε 9 προσπάθειες, 1 άσσο και 5 μπλοκ. Στην υποδοχή αγωνίστηκε ο Γκούζντα με 38% αποτελεσματικότητα και 25% άριστες, καθώς και ο Φωλιάς με 75% και 50% άριστες. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Μπαρντακτζιάν, Μελλές, Κωστόπουλος και Τσαρκάτογλου.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης και άλλα αποτελέσματα

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Κουτσούλας και Μιχαήλογλου, με διαιτητή Challenge τον Μενεσλή. Παρατηρητής ήταν ο Γεωργόπουλος και γραμματέας η Γλυκού. Η οργάνωση του αγώνα κύλησε ομαλά, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Στο πλαίσιο των αγώνων της ημέρας, πραγματοποιήθηκε και η αναμέτρηση Καλαμάτα ’80 – Φλοίσβος, η οποία έληξε με σκορ 3-2 σετ (25-20, 25-23, 16-25, 18-25, 15-13).

Με πληροφορίες από: Gazzetta