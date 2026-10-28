Ο Ολυμπιακός έφτασε σε κορυφαία φετινή επίδοση ασίστ στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυναμικά στις νίκες στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπεσίκτας με σκορ 81-73. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να επιδεικνύουν εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, φτάνοντας σε μια αξιοσημείωτη επίδοση. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσε την κορυφαία φετινή της επίδοση σε ασίστ στη διοργάνωση, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης μετά την προηγούμενη ήττα της.

Η επιστροφή στις επιτυχίες μετά την ήττα

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν άμεσα αντίδραση μετά την ήττα που είχαν υποστεί από τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ποιότητα. Η νίκη επί της Μπεσίκτας, με το τελικό 81-73, ήρθε ως απάντηση στα προηγούμενα αποτελέσματα και έδωσε ώθηση στην πορεία της ομάδας στη EuroLeague.

Η αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα αποτέλεσε την 8η αγωνιστική δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στη φετινή διοργάνωση. Η επικράτηση στην έδρα της Μπεσίκτας ήταν καθοριστική για την ψυχολογία και τη βαθμολογική θέση των Πειραιωτών, δείχνοντας πως η ομάδα μπορεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις και να ανακάμπτει μετά από ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Κορυφαία επίδοση σε ασίστ στη Euroleague

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της αναμέτρησης ήταν η τρομερή κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να φτάσει στην κορυφαία φετινή της επίδοση σε ασίστ στη EuroLeague, επιδεικνύοντας ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό παιχνίδι στην επίθεση. Συνολικά, οι παίκτες του Ολυμπιακού μοίρασαν 26 ασίστ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει τον συλλογικό χαρακτήρα της ομάδας και την ικανότητά της να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες. Η εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του υψηλού σκορ και στην επικράτηση επί της Μπεσίκτας, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιθετικού πλάνου που εφαρμόστηκε.

Η συμβολή της άμυνας και η οργάνωση της επίθεσης

Παρά την εντυπωσιακή επίδοση στις ασίστ, η άμυνα των «ερυθρόλευκων» ήταν αυτή που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση. Η αμυντική προσήλωση των παικτών του Ολυμπιακού αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η νίκη. Η ικανότητα να περιορίζουν τους αντιπάλους και να κερδίζουν κατοχές ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Ωστόσο, ο τρόπος που κυκλοφόρησε την μπάλα στην επίθεση ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικός. Οι ψηλοί της ομάδας τροφοδοτήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τις πάσες των συμπαικτών τους. Ακόμη και τα περισσότερα μακρινά σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες, προήλθαν μετά από σωστές επιθέσεις, οι οποίες κατέληγαν σε ελεύθερα σουτ, δείχνοντας την άριστη οργάνωση και συνεργασία στο παρκέ.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση σε ασίστ

Πριν από την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας, η αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοση των «ερυθρόλευκων» σε ασίστ είχε καταγραφεί σε αγώνα κόντρα στη Βαλένθια. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε μοιράσει συνολικά 23 ασίστ, αριθμός που επίσης υπογράμμιζε την ικανότητα της ομάδας να δημιουργεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά στην επίθεση.

Η επίδοση των 26 ασίστ κόντρα στην Μπεσίκτας ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 23 ασίστ, αναδεικνύοντας μια συνεχή βελτίωση στον τομέα της δημιουργίας και της κυκλοφορίας της μπάλας. Αυτή η εξέλιξη δείχνει την προσπάθεια της ομάδας να τελειοποιήσει το επιθετικό της παιχνίδι και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες των παικτών της, με έμφαση στην ομαδική συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta