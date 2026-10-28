Στην Τούμπα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν και τρίτο τέρμα. Σκόρερ ήταν ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ διαμόρφωσε το 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το γκολ αυτό σημειώθηκε στο 80ο λεπτό του αγώνα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη της φάσης και το προβάδισμα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκτήσει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, εννέα λεπτά μετά το γκολ που είχε προηγηθεί από τον Σορετίρε. Η φάση που οδήγησε στο τρίτο τέρμα των «ασπρόμαυρων» ξεκίνησε στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η μπάλα έφτασε στα πόδια του Σερίφ Εντιαγέ. Αυτό συνέβη έπειτα από μία απομάκρυνση της μπάλας από τον αμυντικό της ΑΕΚ, Βίντα, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει τον κίνδυνο για την εστία της ομάδας του.

Ο επιθετικός των γηπεδούχων, Σερίφ Εντιαγέ, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε, βρίσκοντας τον απαραίτητο χώρο για να δράσει. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πίσω από το ημικύκλιο της περιοχής, σε μία θέση που του επέτρεψε να απειλήσει άμεσα την αντίπαλη εστία. Η απουσία αποφασιστικού μαρκαρίσματος από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ρέλβας, έδωσε στον Εντιαγέ τον χρόνο και την άνεση να προετοιμάσει την προσπάθειά του.

Η εκτέλεση του Σερίφ Εντιαγέ και το 3-1

Έχοντας την μπάλα στα πόδια του, ο Σερίφ Εντιαγέ δεν δίστασε να δοκιμάσει ένα δυνατό και υπέροχο σουτ από απόσταση. Η επιλογή του ήταν ένα συρτό χτύπημα της μπάλας, με στόχο τη γωνία της εστίας. Η εκτέλεση χαρακτηρίστηκε ως άψογη, καθώς η μπάλα πήρε μία πορεία που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας, Μπαλαμώτης, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σουτ που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρουστεί. Η ακρίβεια και η δύναμη του χτυπήματος του Εντιαγέ ήταν τέτοιες που νίκησαν τον Μπαλαμώτη, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Έτσι, ο Σερίφ Εντιαγέ διαμόρφωσε το σκορ σε 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, πανηγυρίζοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του στην αναμέτρηση.

Η σημασία του τέρματος στην αναμέτρηση του Κυπέλλου

Το γκολ του Εντιαγέ, που σημειώθηκε στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα τερμάτων στον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας την θέση του στον αγώνα. Η αναμέτρηση, η οποία διεξαγόταν στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελούσε μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία για τις ομάδες.

Η επίτευξη του τρίτου τέρματος από τον Σερίφ Εντιαγέ ήταν κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς εδραίωσε την υπεροχή των γηπεδούχων. Το 3-1, όπως διαμορφώθηκε από το εντυπωσιακό σουτ του επιθετικού του ΠΑΟΚ, προσέφερε στους «ασπρόμαυρους» έναν αέρα ασφαλείας στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, επιτρέποντάς τους να διαχειριστούν καλύτερα το υπόλοιπο του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta