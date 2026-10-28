Η ΑΕΛ άντεξε στο σφυροκόπημα και νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ

Η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει μια τεράστιας σημασίας νίκη επί του ΟΦΗ με 1-0 στην «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Νίτσος στο 51ο λεπτό, χαρίζοντας στους «βυσσινί» τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η κρητική ομάδα, παρά τις αλλεπάλληλες ευκαιρίες που δημιούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την αστοχία της να είναι παροιμιώδης.

Η κυριαρχία του ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο

Οι Κρητικοί ξεκίνησαν την αναμέτρηση με έντονη επιθετική διάθεση, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά την εστία της ΑΕΛ. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Μελίσσας, χρειάστηκε να επέμβει αποτελεσματικά, αποκρούοντας την προσπάθεια του Θεοδοσουλάκη. Η πίεση του ΟΦΗ συνεχίστηκε, με τον Κωστούλα να έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο 18ο λεπτό, όταν η κεφαλιά του κατέληξε στο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.

Οι ευκαιρίες για την ομάδα του ΟΦΗ δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 25ο λεπτό, το σουτ του Αποστολάκη πέρασε λίγο άουτ, ενώ και η προσπάθεια του Κόντρο στο 38ο λεπτό ήταν άστοχη. Παρά την κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο και τις πολλές τελικές προσπάθειες, η κρητική ομάδα δεν μπόρεσε να μετατρέψει καμία από αυτές σε γκολ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα.

Το καθοριστικό γκολ της ΑΕΛ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να συνεχίζει τις επιθετικές του ενέργειες, αναζητώντας το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Στο 47ο λεπτό, ο γκολκίπερ της ΑΕΛ, Μελίσσας, πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, ενάντια στη ροή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ του ΟΦΗ υπέπεσε σε λάθος. Ο Νίτσος της ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πάτησε στην περιοχή και με ένα πολύ ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό το τέρμα αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

Επίμονες προσπάθειες του ΟΦΗ χωρίς αποτέλεσμα

Μετά το γκολ της ΑΕΛ, ο ΟΦΗ ενέτεινε τις προσπάθειές του για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά συνέχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Στο 67ο λεπτό, ο Κωστούλας επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο όμως απέκρουσε για άλλη μια φορά ο Μελίσσας. Η κρητική ομάδα επέμενε να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης, όμως η αστοχία της ήταν εμφανής.

Στο 83ο λεπτό, η προσπάθεια του Φούντα πέρασε άουτ, ενώ στο 85ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Αϊτόρ, ο Κωστούλας πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά ο Νους αστόχησε εξ επαφής. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, ο ΟΦΗ εγκαταστάθηκε στα καρέ της ΑΕΛ, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, τόσο στο 89ο λεπτό με τον Κωστούλα όσο και στο 90ο λεπτό με τον Νους, οι παίκτες του ΟΦΗ δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από καλές θέσεις, με το 1-0 υπέρ των «βυσσινί» να παραμένει μέχρι το φινάλε.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι κάρτες

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με τις εξής συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (67’ Ρισβάνης), Αγαπάκης (78’ Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61’ Τσιγγάρας), Αντράντα (61’ Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (67’ λ.τρ. Νταμπιζας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καινουργιάκης (78’ Αϊτόρ), Γκονθάλεθ (74’ Ανδρούτσος), Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46’ Αθανασίου), Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (46’ Νους), Χατζηγιοβάνης (61’ Φούντας), Κόντρο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε κίτρινες κάρτες στους εξής παίκτες: για την ΑΕΛ, στον Λέλεκα στο 60ο λεπτό, στον Κωνσταντακόπουλο στο 90’+1’ και στον Μελίσσα στο 90’+2’. Για τον ΟΦΗ, κίτρινη κάρτα αντίκρισαν ο Νους στο 50ο λεπτό και ο Καινουργιάκης στο 58ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki