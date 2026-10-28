Ο Βασίλης Σπανούλης για τη νίκη του Άρη επί της Τσεντεβίτα: «Μεγάλη εμπειρία για μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά τον αγώνα με την Τσεντεβίτα, χαρακτηρίζοντας τη νίκη ως μια «μεγάλη εμπειρία» για την ομάδα. Ο αγώνας διεξήχθη υπό συνθήκες που δεν ήταν ευνοϊκές για το αγωνιστικό στιλ του Άρη, με πολλά φάουλ να επηρεάζουν τον ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού.

Οι συνθήκες του αγώνα και η προσαρμογή

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε εκτενώς στις συνθήκες διεξαγωγής της αναμέτρησης, σημειώνοντας πως το παιχνίδι ήταν «άσχημο». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πολλά φάουλ δεν επέτρεψαν να υπάρξει παιχνίδι μετάβασης και δεν υπήρχε ο επιθυμητός ρυθμός. Αυτές οι συνθήκες δεν άφησαν την ομάδα του να παίξει το παιχνίδι της, με αιφνιδιασμούς σε γρήγορο ρυθμό.

Παρά τις δυσκολίες, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε πραγματικά πολύ χαρούμενος για τους παίκτες του που κατάφεραν να κερδίσουν. Τόνισε πως η νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όπου οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, αποτελεί μια μεγάλη εμπειρία για την ομάδα. Ο προπονητής είχε επισημάνει και την παραμονή του αγώνα ότι η Τσεντεβίτα είναι μια αρκετά καλή ομάδα, παρόλο που δεν είχε νίκη, κάτι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της δυναμικής της.

Η αμυντική λειτουργία και τα λάθη

Ο Βασίλης Σπανούλης εξήρε την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, δηλώνοντας ότι έπαιξαν «εξαιρετική άμυνα σε όλο το παιχνίδι». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι στην επίθεση χάθηκαν κάποια εύκολα καλάθια, κάτι που εντάσσεται στο πρόγραμμα ενός αγώνα. Ερωτηθείς για τα 17 λάθη της ομάδας, διευκρίνισε ότι 6-7 από αυτά ήταν επιθετικά φάουλ.

Σχετικά με τις λίγες ασίστ, ο προπονητής τις απέδωσε στον χαμηλό ρυθμό του κλειστού παιχνιδιού. Υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να μάθει να κερδίζει ανεξαρτήτως συνθηκών. Στα στοιχεία που κρατάει από τον αγώνα, ο Σπανούλης συμπεριέλαβε την άμυνα, την αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του. Επίσης, σημείωσε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος είχε διπλάσιο αριθμό λαθών σε σχέση με τις ασίστ, κάτι που συνηθίζει να κάνει ο Άρης.

Σημεία που χρήζουν βελτίωσης

Πέρα από τα θετικά, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και σε σημεία που δεν τον ικανοποίησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα 17 επιθετικά ριμπάουντ που πήρε η Τσεντεβίτα, καθώς και για το γεγονός ότι η ομάδα του υπερέβαλε σε κάποιες στιγμές, κάνοντας κατάχρηση της ντρίμπλας. Επιπλέον, τόνισε ότι στην επίθεση δεν πήραν κάποια ελεύθερα σουτ, γεγονός που οδήγησε σε λάθη.

Ο προπονητής εκτίμησε ότι, χωρίς κάποια «κρεμασμένα» σουτ που έβαλε η Τσεντεβίτα, ο αντίπαλος δεν θα είχε πετύχει περισσότερους από 55-60 πόντους. Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της άμυνας του Άρη, ακόμα και αν κάποια τυχερά σουτ του αντιπάλου αλλοίωσαν την εικόνα.

Επόμενες προκλήσεις: Παναθηναϊκός και Χάποελ

Ερωτηθείς για τα παιχνίδια που ακολουθούν, απέναντι σε Παναθηναϊκό και Χάποελ, ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε προτεραιότητα στην άμεση ξεκούραση και προετοιμασία. Για τους παίκτες, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η ξεκούραση, ενώ τα υπόλοιπα είναι ευθύνη του σταφ. Στόχος είναι να γίνει μια καλή προπόνηση την Παρασκευή και η ομάδα να προχωρήσει «βήμα-βήμα».

Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίστηκε ως ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, την οποία ο Σπανούλης θεωρεί μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, όπως δήλωσε ο προπονητής, δεν υπάρχει Χάποελ, καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στην άμεση επόμενη αναμέτρηση και την ανάγκη για ανάκαμψη και προετοιμασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta