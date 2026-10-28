Σπανούλης: «Βρήκαμε τρόπο να κερδίζουμε - Δεν θα νικάμε πάντα με 20 πόντους διαφορά»

Ο Άρης κατάφερε να εξασφαλίσει μία ακόμα νίκη στο EuroCup, διατηρώντας το αήττητο σερί του, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον αγώνα με την Τσεντεβίτα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης προέβη σε δηλώσεις, αναλύοντας την εικόνα του παιχνιδιού και τη σημασία του θετικού αποτελέσματος.

Το αήττητο σερί του Άρη στο EuroCup

Η ομάδα του Άρη συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της στο EuroCup, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια. Η αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ωστόσο βρήκαν τον τρόπο να επικρατήσουν. Η νίκη ήρθε κυρίως χάρη στην απόδοση του Άρη στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, όπου η ομάδα έδειξε την αποφασιστικότητά της.

Η διατήρηση του αήττητου σερί αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον Άρη, καθώς ενισχύει την παρουσία του στη διοργάνωση. Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, αναφέρθηκε στην εικόνα του αγώνα και τη σημασία της νίκας. Ο κ. Σπανούλης τόνισε ότι το παιχνίδι δεν ήταν «απολαυστικό» από άποψη θεάματος, ωστόσο υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο ήταν η εξασφάλιση του θετικού αποτελέσματος. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην ικανότητα της ομάδας να κερδίζει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Ο προπονητής εξήγησε ότι η Τσεντεβίτα δεν είχε τίποτα να χάσει, καθώς προερχόταν από ένα σερί ηττών, γεγονός που την καθιστούσε έναν απρόβλεπτο αντίπαλο. Αντίθετα, ο Άρης, προερχόμενος από σειρά νικών, προσπαθούσε να αποβάλλει το άγχος που μπορεί να δημιουργείται από τις συνεχόμενες επιτυχίες. Αυτή η διαφορά στην ψυχολογία των δύο ομάδων έπαιξε τον ρόλο της στην εξέλιξη του αγώνα.

Η προσέγγιση και οι συνθήκες του παιχνιδιού

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του βρήκε «έναν τρόπο να κερδίσει», προσθέτοντας ότι «δεν θα νικάμε πάντα με 15-20 πόντους». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της ικανότητας να κερδίζεις ακόμα και σε παιχνίδια που δεν κυλούν ομαλά. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους αναμετρήσεις είναι χρήσιμες, καθώς δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα να δει την αντίδρασή της κάτω από πίεση.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανούλη, ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από πολλές διακοπές, κυρίως λόγω φάουλ και βολών, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό του παιχνιδιού. «Είχαμε πολλές βολές, δεν υπήρχε ρυθμός σήμερα. Υπήρχαν πολλές διακοπές επίσης, από φάουλ και βολές», δήλωσε ο ίδιος, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο παρκέ. Αυτές οι συνθήκες συνέβαλαν στο να μην είναι το παιχνίδι «το πιο όμορφο να βλέπεις».

Μαθήματα από τη νίκη

Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη ρυθμού, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα θα αντλήσει σημαντικά μαθήματα από τον τρόπο που κατάφερε να κερδίσει. Η ικανότητα να παίρνεις τη νίκη σε ένα παιχνίδι που δεν είναι ιδανικό, θεωρείται πολύτιμη για την εξέλιξη και την ωρίμανση ενός συνόλου. Η νίκη αυτή, αν και δεν ήρθε με μεγάλη διαφορά, προσφέρει εμπειρίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στο μέλλον.

Η δήλωση «θα μάθουμε από το πώς το νικήσαμε» υπογραμμίζει την προσέγγιση του προπονητικού επιτελείου να αναλύει κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τελικό σκορ. Η επικράτηση επί της Τσεντεβίτα, σε ένα ματς με ιδιαιτερότητες, δίνει την ευκαιρία στον Άρη να εντοπίσει σημεία βελτίωσης και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του ενόψει των επόμενων αγώνων της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko