Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας ζητά μεγαλύτερη εξυπνάδα για γρηγορότερο τελείωμα των αγώνων

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Πόλη, επικρατώντας της Μπεσίκτας με σκορ 81-73, σε ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε στα σημεία που έκριναν το αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση στην αμυντική εικόνα των παικτών του και τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη «εξυπνάδα» στην ολοκλήρωση των αγώνων.

Η νίκη στην Πόλη και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για τη νίκη, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως ένα ακόμα απαιτητικό παιχνίδι μακριά από την έδρα του Ολυμπιακού. Ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες εκτός έδρας, γεγονός που καθιστά την επιτυχία στην Πόλη ιδιαίτερα σημαντική.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως και οι δύο ομάδες αντιμετώπιζαν σημαντικές απουσίες, ωστόσο η δική του ομάδα κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Η επικράτηση με 81-73 επί της Μπεσίκτας αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί ο Ολυμπιακός.

Η άμυνα ως το κλειδί της επιτυχίας

Ο προπονητής των Πειραιωτών στάθηκε ιδιαίτερα στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας του, την οποία χαρακτήρισε ως το κλειδί για την επιτυχία. Εξήλε ότι η άμυνα είναι πάντα ο καθοριστικός παράγοντας, ειδικά στη EuroLeague, όπου είναι αδύνατο να κερδίσεις αν παραμελείς την αμυντική πλευρά του παιχνιδιού.

Ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε την ανάγκη για πραγματική σταθερότητα στην άμυνα και την εξεύρεση αυτοπεποίθησης μέσα από αυτήν. Εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για την προσπάθεια πολλών παικτών στην άμυνα, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του, παρά κάποιες λεπτομέρειες και προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάστηκαν.

Εξαιρετική δημιουργία και κυκλοφορία της μπάλας

Πέρα από την αμυντική προσήλωση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην εξαιρετική δημιουργία της ομάδας του στην επίθεση. Όπως δήλωσε, ο Ολυμπιακός είχε 26 ασίστ, αριθμός που αποδεικνύει την ομαδική λειτουργία και την αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας.

Μέσα από αυτή την κυκλοφορία, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να εκθέσουν την άμυνα της Μπεσίκτας, βρίσκοντας ανοιχτούς διαδρόμους και ευκαιρίες για σκοράρισμα. Αυτή η πτυχή του παιχνιδιού, σε συνδυασμό με την άμυνα, συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Οι σημαντικές απουσίες και το ομαδικό πνεύμα

Ο προπονητής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι λείπουν παίκτες όπως ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο, ο Ντόρσεϊ και ο Μιλουτίνοφ. Παρά τις ελλείψεις αυτές, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήρε το εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα που διακατέχει τους παίκτες του.

Τόνισε ότι η ομάδα ήρθε στην Πόλη με μοναδικό σκοπό τη νίκη, χωρίς να αναζητά δικαιολογίες για τις απουσίες ή τις δυσκολίες. Αυτή η νοοτροπία και η συλλογική προσπάθεια θεωρήθηκαν από τον προπονητή ως το πιο σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη εξυπνάδα και το δύσκολο πρόγραμμα

Ο κ. Μπαρτζώκας επισήμανε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η ομάδα να είναι λίγο πιο έξυπνη, ώστε να τελειώνει τα παιχνίδια νωρίτερα. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την επιθυμία για πιο αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων στιγμών των αγώνων, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι νίκες με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη άνεση.

Επιπλέον, ο προπονητής αναφέρθηκε στο «τρελό» και «πολύ δύσκολο» πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός από την αρχή της σεζόν. Υπογράμμισε ότι η ομάδα χρειάστηκε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, γεγονός που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξία των νικών που επιτυγχάνει, ειδικά σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko