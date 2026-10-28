Η Μύκονος πήρε μεγάλο «διπλό» στη Ρίγα και παραμένει αήττητη στο FIBA Europe Cup

Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο FIBA Europe Cup, καταφέρνοντας να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Λετονία. Αντιμετωπίζοντας τη Ρίγα, η ελληνική ομάδα επικράτησε με σκορ 91-88, με τον Ζερμέιν Λοβ να αναδεικνύεται σε ήρωα της τελευταίας στιγμής. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί τη Μύκονο αήττητη και μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η μάχη στη Λετονία και η μεγάλη ανατροπή

Η αποστολή της Μυκόνου ταξίδεψε στη Λετονία για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα της Ρίγα, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός. Σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα, δυσκολεύοντας την προσπάθειά της να επιβάλει τον ρυθμό της και να αποκτήσει προβάδισμα.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η ομάδα από το νησί του Αιγαίου έδειξε χαρακτήρα και δεν λύγισε. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι παίκτες της Μυκόνου ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Με αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και διεκδικώντας τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ζερμέιν Λοβ καθόρισε το αποτέλεσμα

Ο Ζερμέιν Λοβ ήταν ο παίκτης που έμελλε να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης, χαρίζοντας τη νίκη στη Μύκονο. Με ένα καλάθι στο τέλος του αγώνα, ο Λοβ όχι μόνο διαμόρφωσε το τελικό σκορ, αλλά αναδείχθηκε και σε «ήρωα της τελευταίας στιγμής», σφραγίζοντας το πολύτιμο «διπλό» για την ομάδα του.

Η συνολική του παρουσία στον αγώνα ήταν καθοριστική, καθώς ο Ζερμέιν Λοβ έδωσε τον τόνο στην ομάδα του με την επίδοση του. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, επιδεικνύοντας τις επιθετικές του ικανότητες, ενώ παράλληλα μοίρασε 6 ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του.

Η συμβολή των συμπαικτών

Στην προσπάθεια για τη νίκη, ο Ζερμέιν Λοβ είχε σημαντικές βοήθειες από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανατροπή και την επικράτηση. Ο Ντέβιν Κάναντι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, προσφέροντας 17 πόντους στην επίθεση της ομάδας, δείχνοντας την ευστοχία του σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Αντίστοιχα, ο Ρόνι Χάρελ είχε επίσης αξιοσημείωτη παρουσία, συνεισφέροντας 11 πόντους και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ. Η συνδυαστική προσπάθεια αυτών των παικτών, μαζί με την ομαδική δουλειά υπό τις οδηγίες του προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκου, ήταν αυτή που επέτρεψε στη Μύκονο να ξεπεράσει τα εμπόδια και να φτάσει στην επιτυχία.

Αήττητη στην κορυφή του ομίλου

Μετά από αυτή τη νίκη, η ομάδα της Μυκόνου βρίσκεται πλέον στο 4-0 στον όμιλό της στο FIBA Europe Cup. Αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ την καθιστά μόνη πρώτη στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα και την αποφασιστικότητά της να διακριθεί στη διοργάνωση.

Η διατήρηση του αήττητου σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση. Η Μύκονος συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, δείχνοντας ότι διαθέτει τα στοιχεία μιας ομάδας που μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να πετύχει τους στόχους της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko