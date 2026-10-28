Ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Δεν μας άξιζε»

Ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, εξέφρασε την έντονη πικρία του μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στο γήπεδο, αλλά όχι από το τελικό αποτέλεσμα. Ο προπονητής υποστήριξε με έμφαση ότι η ομάδα του δεν άξιζε την ήττα, η οποία ήρθε με σκληρό τρόπο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η πικρία για το αποτέλεσμα και την προσπάθεια

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την έκβαση της αναμέτρησης. Όπως δήλωσε, ο Άρης είχε ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών. Παρά την προσπάθεια και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε ο τεχνικός.

«Δεν μας αξίζει η ήττα, που ήρθε με σκληρό τρόπο στο 89' μετά την προσπάθεια που κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γρηγορίου, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Η συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα, λίγο πριν τη λήξη του, άφησε μια αίσθηση αδικίας στον προπονητή και την ομάδα του, δεδομένης της συνολικής παρουσίας τους στον αγωνιστικό χώρο.

Αξιόλογη εμφάνιση απέναντι σε ποιοτικό αντίπαλο

Παρά την ήττα, ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην αξιόλογη εμφάνιση των παικτών του. Εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν, τονίζοντας ότι έδειξαν ένα καλό πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο με σημαντική ποιότητα αυτή τη σεζόν. Η ομάδα του Άρη, σύμφωνα με τον προπονητή, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και είχε πολλές προϋποθέσεις για να πετύχει γκολ.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, διότι έκαναν μία αξιόλογη εμφάνιση, απέναντι σε έναν αντίπαλο με την ποιότητα που έχει αυτή τη σεζόν», δήλωσε ο τεχνικός. Αυτή η αναγνώριση της προσπάθειας και της απόδοσης, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, δείχνει την ικανοποίησή του για τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτες του, ειδικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Η συνέχεια στο κύπελλο και ο επόμενος στόχος

Κοιτώντας μπροστά, ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τον επόμενο στόχο της ομάδας του. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η προσοχή στρέφεται στον τελευταίο αγώνα της φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη να κερδίσει η ομάδα αυτό το παιχνίδι προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«Πρέπει να πάρουμε τον τελευταίο αγώνα για να περάσουμε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου», δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου, δείχνοντας ότι, παρά την πικρία της στιγμής, η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη στους επόμενους αγωνιστικούς της στόχους. Η πρόκριση στο Κύπελλο αποτελεί σημαντικό κίνητρο και προτεραιότητα για τον Άρη.

Το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής

Ο τεχνικός του Άρη αναφέρθηκε επίσης στο είδος του ποδοσφαίρου που επιθυμεί να βλέπει από την ομάδα του. Τόνισε ότι, παρά την ήττα, η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο δεν έχει σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης έπαιξε εκτός έδρας το ποδόσφαιρο που ο προπονητής θέλει να βλέπει, κάτι που τον ικανοποίησε.

«Χάσαμε το ματς, αλλά η εικόνα μας δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Παίξαμε εκτός έδρας το ποδόσφαιρο που θέλουμε», είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πρόσθεσε ότι η εμφάνιση αυτή πιστοποιεί όχι μόνο ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, αλλά και ότι αυτή η αγωνιστική φιλοσοφία θα συνεχιστεί σταθερά, ανεξάρτητα από το αν οι αγώνες διεξάγονται εντός ή εκτός έδρας. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση του προπονητή σε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και την προσδοκία του για συνέπεια στην εφαρμογή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta