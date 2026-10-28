Παναθηναϊκός – Άρης 2-1: Ο Ραστόντερ «καθάρισε» για το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Άρη με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν δυσκολίες από τους φιλοξενούμενους, ωστόσο το γκολ του Ελμίν Ραστόντερ λίγο πριν το τέλος του αγώνα έκρινε το αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση εντάσσονταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και οι πρώτες ευκαιρίες

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, παρά τις πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Μόλις στο 10ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Λούζα εκμεταλλεύτηκε ένα κενό στην άμυνα του Άρη και έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Ο Κοντούρης, αφού απέφυγε με προσποίηση τον Βέλιο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Στη συνέχεια, στο 42ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός είχε μια ακόμα καλή στιγμή. Από μια καταπληκτική μπαλιά του Μαροκινού στο πίσω δοκάρι, ο Πελίστρι βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, όμως η κεφαλιά-ψαράκι που επιχείρησε πέρασε άουτ. Ο Άρης, από την πλευρά του, απείλησε σοβαρά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44ο λεπτό, ο Πένια απέκρουσε το σουτ του Μιρ, διορθώνοντας μια λάθος μπαλιά που είχε κάνει ο ίδιος. Ένα λεπτό αργότερα, στο 45’+1’, ο Πένια είπε «όχι» και στο σουτ του Χαρούπα, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η απάντηση του Άρη και η ισοφάριση

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 49ο λεπτό, μετά από λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, ο Γιένσεν έφυγε μόνος του προς το τετ-α-τετ, αλλά καθυστέρησε από τον Κάτρη, με τον Τσάπρα να διώχνει τελικά την μπάλα. Στο 54ο λεπτό, ο Παπασαραφιανός έπιασε μια ωραία κεφαλιά, η οποία όμως πέρασε πάνω από το δοκάρι. Λίγο αργότερα, στο 59ο λεπτό, ο Αντίνο, ο οποίος είχε μόλις εισέλθει στον αγώνα, βρέθηκε σε τετ-α-τετ, απέφυγε έναν αντίπαλο και σούταρε, αλλά ο Βέλιο πραγματοποίησε μια σωτήρια απόκρουση.

Η επιμονή του Άρη απέδωσε καρπούς στο 65ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Έπειτα από λάθος του Τσιριβέγια και μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Παπασαραφιανός γύρισε την μπάλα προς τον Καντεβέρε, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Μετά την ισοφάριση, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 73ο λεπτό, ένα πολύ καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 83ο λεπτό, ο Βέλιο έκανε μια ακόμα μεγάλη επέμβαση στο σουτ του επιθετικού από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο.

Το εντυπωσιακό «τακουνάκι» του Ραστόντερ

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη στο 89ο λεπτό. Ο Κυριακόπουλος έκανε μια πολύ ωραία χαμηλή σέντρα και ο Ελμίν Ραστόντερ, με ένα εντυπωσιακό εναέριο «τακουνάκι», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Αυτό το γκολ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και χάρισε τους τρεις βαθμούς στον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας μια αγωνιστική γεμάτη ανατροπές και ένταση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Ραστόντερ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές: στο 59ο λεπτό ο Φαν Ντρόνγκελεν αντικατέστησε τον Πάλμερ-Μπράουν, ο Αντίνο τον Γιάγκουσιτς και ο Λιβάι Γκαρσία τον Πελίστρι. Ακολούθησαν οι αλλαγές του Νεμπή στη θέση του Κοντούρη στο 74ο λεπτό και του Καμαρά στη θέση του Τσιριβέγια στο 78ο λεπτό.

Από την πλευρά του Άρη, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τους: Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Χόνγκλα, Μπέλε-Μπασίρου, Παπασαραφιανός, Χαρούπας, Σούταλο, Μπουσαΐντ, Γένσεν, Μιρ. Οι αλλαγές για τους φιλοξενούμενους ήταν: στο 58ο λεπτό ο Κουαμέ αντικατέστησε τον Μπέλε-Μπασίρου, ο Γκαρέ τον Μπουσαΐντ και ο Καντεβέρε τον Μιρ. Στη συνέχεια, στο 75ο λεπτό, ο Βοριαζίδης πέρασε στη θέση του Παπασαραφιανού, ενώ στο 90ο λεπτό ο Γαλανόπουλος αντικατέστησε τον Χόνγκλα.

Με πληροφορίες από: Topontiki