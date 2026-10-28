Ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Κροατία από την Σπλιτ

Ο Προμηθέας ταξίδεψε στην Κροατία για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Σπλιτ, σε μια αναμέτρηση που αποτελούσε μέρος των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διοργάνωσης FEC. Παρά τις προσδοκίες για συνέχιση των θετικών εμφανίσεων, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο της, γνωρίζοντας την ήττα με τελικό σκορ 88-82. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από μια συνεχή προσπάθεια του Προμηθέα, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, η οποία ωστόσο δεν οδήγησε στην πολυπόθητη ανατροπή.

Το ταξίδι στην Κροατία και ο στόχος

Η αποστολή του Προμηθέα στην Κροατία είχε ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση της τοπικής ομάδας της Σπλιτ. Αυτός ο αγώνας ήταν κρίσιμος για την πορεία του συλλόγου στο FEC, μια διοργάνωση στην οποία ο Προμηθέας επιδίωκε να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο. Το ταξίδι και η προετοιμασία είχαν γίνει με την ελπίδα ενός ακόμη θετικού αποτελέσματος, το οποίο θα έδινε συνέχεια στην καλή αγωνιστική εικόνα που είχε δείξει η ομάδα.

Οι παίκτες του Προμηθέα βρέθηκαν σε ένα δύσκολο αγωνιστικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο στην έδρα του. Παρά την ατμόσφαιρα και τις συνθήκες, η ομάδα ήταν αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα της Σπλιτ

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Προμηθέα βρέθηκε πίσω στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η Σπλιτ κατάφερε να αποκτήσει και να διατηρήσει ένα προβάδισμα, θέτοντας τον Προμηθέα σε θέση κυνηγού από νωρίς. Οι προσπάθειες των παικτών του Προμηθέα να καλύψουν τη διαφορά και να περάσουν μπροστά στο σκορ ήταν συνεχείς, αλλά η κροατική ομάδα απαντούσε στις επιθέσεις.

Η πίεση ήταν εμφανής, καθώς ο Προμηθέας προσπαθούσε να βρει ρυθμό και να αναπτύξει το παιχνίδι του, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπίσει την αποτελεσματικότητα της Σπλιτ. Η διατήρηση του προβαδίσματος από τους γηπεδούχους καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των τριών πρώτων δεκαλέπτων του παιχνιδιού.

Η μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Προμηθέας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και πραγματοποίησε μια μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Οι παίκτες έδειξαν αξιοσημείωτη μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, μειώνοντας τη διαφορά και φέρνοντας το παιχνίδι στα όριά του.

Η ελληνική ομάδα πίεσε έντονα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σκοράρει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Παρά την εντατική αυτή προσπάθεια και την αγωνιστικότητα που επέδειξαν οι παίκτες, η ολική ανατροπή του σκορ δεν ολοκληρώθηκε. Η Σπλιτ κατάφερε να αντέξει στην πίεση και να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα.

Το τελικό αποτέλεσμα και η ήττα

Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Προμηθέα να γνωρίζει την ήττα με τελικό σκορ 88-82. Η Σπλιτ κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της, εξασφαλίζοντας τη νίκη απέναντι στην ελληνική ομάδα. Αυτό το αποτέλεσμα διακόπτει την πορεία των θετικών αποτελεσμάτων του Προμηθέα στο FEC.

Η ομάδα του Προμηθέα, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο, δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια από την Κροατία. Η ήττα αυτή αποτελεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον σύλλογο, ο οποίος θα χρειαστεί να ανασυνταχθεί για τις επόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko