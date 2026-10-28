Ακυρώθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Βίντα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Σημαντική στιγμή σημειώθηκε στο εικοστό έβδομο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, όταν ο διαιτητής της συνάντησης, κ. Ευαγγέλου, αρχικά υπέδειξε πέναλτι υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από παράβαση χεριού, στην οποία φερόταν να εμπλέκεται ο παίκτης της ΑΕΚ, Βίντα. Ωστόσο, η εξέλιξη της φάσης δεν σταμάτησε εκεί, καθώς το Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή (VAR) κλήθηκε να εξετάσει εκ νέου το περιστατικό, οδηγώντας σε ανατροπή της αρχικής απόφασης.

Η αρχική υπόδειξη του διαιτητή Ευαγγέλου

Στο 27ο λεπτό του αγώνα, ο κεντρικός διαιτητής, κ. Ευαγγέλου, έδειξε την άσπρη βούλα, υποδεικνύοντας πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην εκτίμηση ότι υπήρξε παράβαση χεριού από τον παίκτη της ΑΕΚ, Βίντα. Η στιγμή αυτή προκάλεσε άμεσα συζητήσεις στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η υπόδειξη πέναλτι αποτελεί πάντα ένα καθοριστικό σημείο σε κάθε αναμέτρηση.

Η αρχική κίνηση του διαιτητή να υποδείξει το πέναλτι για το χέρι του Βίντα έθεσε τις βάσεις για μια πιθανή αλλαγή στο σκορ της αναμέτρησης. Η συγκεκριμένη φάση, όπως εξελίχθηκε, έμελλε να αποτελέσει ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς του αγώνα, καθορίζοντας εν μέρει την πορεία του. Η απόφαση του κ. Ευαγγέλου να δείξει την άσπρη βούλα ήταν η πρώτη του αντίδραση στο περιστατικό που εκτυλίχθηκε εντός της περιοχής.

Η εξέλιξη της φάσης και η επαφή με το χέρι του Βίντα

Η φάση που οδήγησε στην αρχική υπόδειξη πέναλτι ξεκίνησε με τον παίκτη Μπάνζα να δίνει την μπάλα στον Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ, αφού παρέλαβε την μπάλα, προχώρησε σε σουτ προς την εστία. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, η μπάλα βρήκε στο αριστερό χέρι του παίκτη της ΑΕΚ, Βίντα. Αυτή η επαφή ήταν που οδήγησε τον διαιτητή Ευαγγέλου στην αρχική του απόφαση να καταλογίσει την παράβαση.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο στοιχείο που αναδείχθηκε κατά την εξέταση της φάσης ήταν η θέση του χεριού του Βίντα. Συγκεκριμένα, η μπάλα βρήκε στο αριστερό του χέρι, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή, ήταν κολλημένο στο σώμα του. Αυτή η λεπτομέρεια είναι καθοριστική για την ερμηνεία των κανονισμών περί χεριού στο ποδόσφαιρο, καθώς η πρόθεση και η φυσική θέση του χεριού παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική κρίση.

Η παρέμβαση του VAR και ο ρόλος του Φάμπρι

Μετά την αρχική υπόδειξη πέναλτι από τον κ. Ευαγγέλου, το Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή, γνωστό ως VAR, τέθηκε σε λειτουργία. Ο Ιταλός Φάμπρι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, κάλεσε τον Έλληνα διαιτητή να εξετάσει τη φάση εκ νέου. Η παρέμβαση του VAR είναι σύνηθες φαινόμενο σε κρίσιμες φάσεις, όπως ένα ενδεχόμενο πέναλτι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της απόφασης.

Ο ρόλος του Φάμπρι ήταν να επιστήσει την προσοχή του κ. Ευαγγέλου στα πλάνα της φάσης, επιτρέποντας στον διαιτητή να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προβολή της φάσης από διάφορες οπτικές γωνίες και σε αργή κίνηση, ώστε να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Η κλήση από τον Φάμπρι ήταν το σημείο καμπής για την εξέλιξη της αρχικής απόφασης.

Η αναθεώρηση και η τελική απόφαση του διαιτητή

Κατόπιν της κλήσης από τον Ιταλό Φάμπρι και της εξέτασης της φάσης στο VAR, ο διαιτητής Ευαγγέλου προχώρησε σε αναθεώρηση της αρχικής του απόφασης. Αφού μελέτησε προσεκτικά τα πλάνα και αξιολόγησε τη θέση του χεριού του Βίντα, ο κ. Ευαγγέλου άλλαξε την απόφασή του. Το πέναλτι που είχε υποδείξει αρχικά υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Βίντα ακυρώθηκε.

Η ακύρωση του πέναλτι βασίστηκε στην εκτίμηση ότι το χέρι του Βίντα, αν και βρήκε την μπάλα, ήταν κολλημένο στο σώμα του, γεγονός που συνήθως δεν συνιστά παράβαση σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Η τελική απόφαση του διαιτητή Ευαγγέλου, μετά την παρέμβαση του VAR, ήταν να μην καταλογιστεί πέναλτι, επηρεάζοντας άμεσα την εξέλιξη του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο 27ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta