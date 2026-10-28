Η βαθμολογία του superbet κυπέλλου Ελλάδας μετά τις τελευταίες αναμετρήσεις

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου η 4η αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μαρκό, ενώ η Καλαμάτα επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης. Οι νίκες αυτές επηρέασαν άμεσα τη βαθμολογική κατάταξη, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στην κορυφή και την Καλαμάτα να αναρριχάται στον πίνακα.

Οι νίκες της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μαρκό και κατάφερε να την νικήσει με σκορ 2-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έκανε το τρία στα τρία στις αναμετρήσεις του στη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα αναμένει πλέον τις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής.

Παράλληλα, η Καλαμάτα σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0 στην Καβάλα. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα επέτρεψε στην Καλαμάτα να αναρριχηθεί στη βαθμολογία, βελτιώνοντας τη θέση της στον πίνακα.

Η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

Μετά τις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, έχοντας πετύχει 9 γκολ και δεχθεί 2 σε 3 αγώνες. Ακολουθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν από 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η ΑΕΚ έχει διαφορά τερμάτων 10-1, ενώ ο Παναθηναϊκός 3-0.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Καλαμάτα με 5 βαθμούς, έχοντας σημειώσει 5 γκολ και δεχθεί 3 σε 3 αγώνες. Αυτή η θέση αντικατοπτρίζει την ανοδική της πορεία μετά την εκτός έδρας νίκη.

Οι ομάδες της μέσης του πίνακα

Στη συνέχεια του πίνακα, βρίσκονται αρκετές ομάδες με 4 βαθμούς. Ο ΟΦΗ έχει 4 βαθμούς με 3-0 γκολ σε 2 αγώνες, ο Αστέρας AKTOR επίσης 4 βαθμούς με 4-3 γκολ σε 2 αγώνες, ο Άρης με 4 βαθμούς και 2-1 γκολ σε 2 αγώνες, και ο ΠΑΟΚ με 4 βαθμούς και 1-0 γκολ σε 2 αγώνες.

Η Κηφισιά έχει επίσης 4 βαθμούς, αλλά σε 3 αγώνες, με διαφορά τερμάτων 4-4. Ο Ατρόμητος βρίσκεται στους 3 βαθμούς με 1-1 γκολ σε 2 αγώνες, ενώ η Νίκη Βόλου έχει 3 βαθμούς με 1-4 γκολ σε 3 αγώνες.

Ο Βόλος έχει 1 βαθμό με 4-5 γκολ σε 3 αγώνες, ενώ η Μαρκό, μετά την ήττα της, παραμένει στον 1 βαθμό με 2-5 γκολ σε 3 αγώνες. Η ΑΕΛ έχει επίσης 1 βαθμό με 1-5 γκολ σε 2 αγώνες.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου

Πριν από τις αναμετρήσεις της Τετάρτης, η 4η αγωνιστική είχε ξεκινήσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με δύο παιχνίδια. Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε εντός έδρας από τη Νίκη Βόλου με 0-1.

Στην άλλη αναμέτρηση της Τρίτης, ο Αστέρας AKTOR γνώρισε την ήττα από την Κηφισιά με σκορ 0-2.

Οι τελευταίες θέσεις και οι εκκρεμείς αναμετρήσεις

Στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Πανσερραϊκός. Ο Νέστος Χρυσούπολης έχει 0 βαθμούς με 0-7 γκολ σε 3 αγώνες, ενώ ο Πανσερραϊκός επίσης 0 βαθμούς με 1-10 γκολ σε 3 αγώνες.

Η 4η αγωνιστική αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις ακόλουθες αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός-Άρης στις 17:30, ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ στις 19:30 και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στις 20:30.

Με πληροφορίες από: Athletiko